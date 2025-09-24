ChatGPT швидко "потупішав" останніми днями: користувачі підозрюють таємне оновлення

Depositphotos

Останнім часом велика кількість користувачів почала жалітись, що ChatGPT від OpenAI став “тупішим”.

“Мені одразу стало ясно, що я вмираю, коли я запитав про прищі на руці”, — скаржиться один з користувачів Reddit.

Це вже на кажучи про галюцинації ChatGPT, якщо його питати, чи існує емодзі у вигляді морського коника, або про список команд NFL, які не закінчуються на букву “s”, чи як звільнити адвокатів під приводом фальшивого судового рішення. Користувачі ChatGPT на Reddit обмінюються думками щодо різних дивацтв чатбота.

На думку деяких користувачів, дивна поведінка ChatGPT може бути пов’язана з оновленнями, внесеними OpenAI на початку вересня у відповідь на новини про хвилю самогубств серед затятих користувачів чатботу. Ця проблема вже навіть почала хвилювати американських конгресменів.

“Для тих, хто цікавиться, чому ChatGPT так сильно змінився за останній тиждень, скажу, що, по суті, якась дитина натренувала ШІ виправдовувати її суїцидальні думки і вставати на її бік, поки сама не здійснила спробу самогубства у квітні”, — зазначає один з користувачів Reddit.

Він мав на увазі 16-річного Адама Рейна, підлітка, який наклав на себе руки, а тепер його родичі подали позов проти OpenAI.

“Зараз його батько готує підгрунтя для великого позову про неправомірну смерть, і цього тижня це потрапило до заголовків новин. Ось чому результати здаються гіперактивними, нескладними та нелогічними. Модель компенсує обмеження, а не міркує раціональніше”, — пояснює ще один користувач Reddit.

На початку вересня OpenAI оголошувала про зміни, підвищивши безпеку використання ChatGPT дітьми та підлітками. Інженери доопрацювали чатбот і дозволили йому визначати, чи є користувач повнолітнім. Неповнолітніх відправляли до ChatGPT з окремою політикою, відповідно до віку та з блокуванням відвертого контенту, та в окремих випадках — контенту, що міг спровокувати сильний стрес. Окрім цього окрема версія ChatGPT для дітей та підлітків могла зв’язуватись з правоохоронними органами у разі необхідності.

Були запроваджені окремі функції батьківського контролю, включно з можливістю прив’язки облікового запису одного з батьків до акаунту дитини. Батьки отримали змогу налаштування чатбота для відповідності певній поведінці під час спілкування з їхньою дитиною. Також у ChatGPT дозволили відключати певні функції та надсилати повідомлення, якщо дитині щось загрожує. Також батьки тепер можуть на певні періоди часу робити ChatGPT недоступним для дітей.

Однак повнолітні користувачі тепер скаржаться, що посилене піклування OpenAI про безпеку дітей та підлітків впливає на можливості чатбота. Зокрема, користувачі цікавляться, як визначити, що застосунок перебуває у режимі використання дитиною?

Окрім цього користувачі жалілись, що ChatGPT продовжує видавати брехню. У цьому місяці в OpenAI хвалились, що остання версія ChatGPT робить значно менше помилок за попередню, однак судячи з відгуків користувачів, вони з цим незгодні.

