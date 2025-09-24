Новини ШІ 24.09.2025 comment views icon

ChatGPT швидко "потупішав" останніми днями: користувачі підозрюють таємне оновлення

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новин та статей

ChatGPT швидко "потупішав" останніми днями: користувачі підозрюють таємне оновлення
Depositphotos

Останнім часом велика кількість користувачів почала жалітись, що ChatGPT від OpenAI став “тупішим”

“Мені одразу стало ясно, що я вмираю, коли я запитав про прищі на руці”, — скаржиться один з користувачів Reddit.

Це вже на кажучи про галюцинації ChatGPT, якщо його питати, чи існує емодзі у вигляді морського коника, або про список команд NFL, які не закінчуються на букву “s”, чи як звільнити адвокатів під приводом фальшивого судового рішення. Користувачі ChatGPT на Reddit обмінюються думками щодо різних дивацтв чатбота. 

ChatGPT швидко "потупішав" останніми днями: користувачі підозрюють таємне оновлення

На думку деяких користувачів, дивна поведінка ChatGPT може бути пов’язана з оновленнями, внесеними OpenAI на початку вересня у відповідь на новини про хвилю самогубств серед затятих користувачів чатботу. Ця проблема вже навіть почала хвилювати американських конгресменів. 

“Для тих, хто цікавиться, чому ChatGPT так сильно змінився за останній тиждень, скажу, що, по суті, якась дитина натренувала ШІ виправдовувати її суїцидальні думки і вставати на її бік, поки сама не здійснила спробу самогубства у квітні”, — зазначає один з користувачів Reddit. 

Він мав на увазі 16-річного Адама Рейна, підлітка, який наклав на себе руки, а тепер його родичі подали позов проти OpenAI. 

“Зараз його батько готує підгрунтя для великого позову про неправомірну смерть, і цього тижня це потрапило до заголовків новин. Ось чому результати здаються гіперактивними, нескладними та нелогічними. Модель компенсує обмеження, а не міркує раціональніше”, — пояснює ще один користувач Reddit. 

ChatGPT швидко "потупішав" останніми днями: користувачі підозрюють таємне оновлення

На початку вересня OpenAI оголошувала про зміни, підвищивши безпеку використання ChatGPT дітьми та підлітками. Інженери доопрацювали чатбот і дозволили йому визначати, чи є користувач повнолітнім. Неповнолітніх відправляли до ChatGPT з окремою політикою, відповідно до віку та з блокуванням відвертого контенту, та в окремих випадках — контенту, що міг спровокувати сильний стрес. Окрім цього окрема версія ChatGPT для дітей та підлітків могла зв’язуватись з правоохоронними органами у разі необхідності. 

Були запроваджені окремі функції батьківського контролю, включно з можливістю прив’язки облікового запису одного з батьків до акаунту дитини. Батьки отримали змогу налаштування чатбота для відповідності певній поведінці під час спілкування з їхньою дитиною. Також у ChatGPT дозволили відключати певні функції та надсилати повідомлення, якщо дитині щось загрожує. Також батьки тепер можуть на певні періоди часу робити ChatGPT недоступним для дітей.

Однак повнолітні користувачі тепер скаржаться, що посилене піклування OpenAI про безпеку дітей та підлітків впливає на можливості чатбота. Зокрема, користувачі цікавляться, як визначити, що застосунок перебуває у режимі використання дитиною?

Спецпроєкти
Бренд MOVA представив свою побутову техніку на IFA 2025 в Берліні: чим вона здивувала відвідувачів?
Як біржі сприяють розвитку сучасних професійних трейдерів. Добірка платформ та важливі нюанси

Окрім цього користувачі жалілись, що ChatGPT продовжує видавати брехню. У цьому місяці в OpenAI хвалились, що остання версія ChatGPT робить значно менше помилок за попередню, однак судячи з відгуків користувачів, вони з цим незгодні. 

Джерело: Futurism

Популярні новини

arrow left
arrow right
"OpenAI з'їсть Microsoft живцем": Ілон Маск відреагував на старт GPT-5 у продуктах компанії
Майбутнє ШІ? Чатбот Grok показуватиме рекламу у відповідях X
GPT-5 здалась хакерам за 24 години і видала "рецепт" бомби, швидше за 4o
Очікувано: з’явилася група захисту прав штучного інтелекту, яка складається з людей та ШІ
OpenAI теж хоче залізти в голову: Сем Альтман планує конкурента Neuralink
Албанія призначила ШІ-бота міністром для боротьби з корупцією
Вас почули: OpenAI повернула GPT-4o в ChatGPT на тлі незадоволення GPT-5
OpenAI запускає додаткові "платні" функції для ChatGPT
ChatGPT буде обережним з психікою: OpenAI запровадить тайм-аути та розпізнавання стресів
Alibaba представляє ШІ Qwen-3 з 1 трлн параметрів
NVIDIA інвестує $100 млрд в OpenAI: нові ЦОД споживатимуть енергію 10 атомних енергоблоків
Ти був мені "другом", а став "офісним клерком": користувачі в розпачі від GPT-5
Айтішник повірив в "цифрового бога" ChatGPT, якому допомагав втекти з серверів — завадила Gemini
GPT-5 наближається: Windows 11, Microsoft 365 Copilot та Azure вже вносять зміни
Мовні моделі ШІ ненадійні, однобічні та надто впевнені, — дослідження
Ілон Маск позивається до Apple та OpenAI через ймовірну монополію ChatGPT на iPhone
OpenAI виплатить по $1,5 млн премії 1000 "кращих" працівників — аби ті не йшли до конкурентів
OpenAI готує новий платний тариф ChatGPT Go за $10
Батьки позиваються до OpenAI через самогубство підлітка: компанія визнала, що запобіжники ChatGPT не діють
З глибоким сумом, ChatGPT: похоронні бюро генерують "ліниві" некрологи з допомогою ШІ
OpenAI представила GPT-5-Codex: модель, що працює до 7 годин автономно
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати