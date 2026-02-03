tradfi
Новини Крипто 03.02.2026 comment views icon

Через “отруєння адреси” користувач втратив понад $12 млн у Ethereum

author avatar

Андрій Шадрін

Автор новин

Через “отруєння адреси” користувач втратив $12,4 млн у Ethereum
Depositphotos

Знову address poisoning: у минулу суботу невідомий користувач з Ethereum‑адресою 0xd674 випадково відправив 4 556 ETH ($12,4 млн) на шахрайську адресу замість планованого депозиту в компанію Galaxy Digital.


За даними блокчейн‑дослідника LookOnChain, гаманець жертви раніше регулярно переводив великі суми саме на адресу депозитного гаманця Galaxy Digital 0x6D90CC…dD2E48. Зловмисник створив адресу, яка виглядає майже ідентично: перші й останні кілька символів збігаються з легальною адресою. Після низки “пилових” транзакцій шахрайська адреса опинилася в історії операцій потерпілого. Коли він копіював адресу для великого переказу, випадково встав саме підроблений запис — і відправив туди весь Ethereum.

Інцидент стався всього за кілька годин, і повернути кошти практично неможливо: транзакції в блокчейні є незворотними, а зловмисники часто миттєво переводять вкрадене через сервіси змішування. Ця історія стала ще одним прикладом так званого address poisoning — шахрайської тактики, що експлуатує звичку користувачів копіювати адреси зі списку минулих транзакцій.

Через “отруєння адреси” користувач втратив $12,4 млн у Ethereum
Дані: Х

Подібні випадки трапляються частіше, ніж здається. 20 грудня 2025 року інший криптоінвестор унаслідок аналогічної помилки відправив 49 999 950 USDT на підроблену адресу після того, як попередньо перевів невелику тестову суму на правильний гаманець. У цьому випадку атакувальник також вставив “отруєну” адресу в історію жертви, і через кілька хвилин великий переказ був надісланий не туди. Крім мегавтрат, є численні менш масштабні інциденти: за минулий тиждень адресні шахрайства призвели до втрат понад $1,6 млн, включно з випадками, де користувачі відправляли сотні тисяч доларів через схожу підміну адреси.

Нагадуємо, як працює шахрайська схема. Зловмисники генерують адреси, що дуже схожі на ті, якими користується потенційна жертва, повторюють перші й останні символи, приховуючи різницю в середині. Потім вони надсилають на адресу жертви невеликі транзакції з цих фейкових адрес. Через це такі записи з’являються в історії транзакцій, і люди, копіюючи адресу зі списку, ризикують вставити не ту. Останні кейси демонструють, що навіть досвідчені користувачі криптовалют можуть постраждати від заплутаних UX‑аспектів і неуважності.


Через “отруєння адреси” користувач втратив $12,4 млн у Ethereum
Дані: Х

Фахівці з кібербезпеки радять завжди перевіряти усі 40+ символів адреси вручну, а не тільки початок і кінець; не копіювати адреси з історії транзакцій — краще брати їх із перевірених джерел, використовувати адресні книги/whitelist у гаманцях або сервіси типу ENS, для великих сум — спочатку відправляти невелику тестову транзакцію і переконатися, що вона дійшла адресату.

Джерело: Х (LookOnChain)

Популярні новини

arrow left
arrow right
Затриманий президент Венесуели Ніколас Мадуро має таємний резерв до 660 000 біткоїнів – вважають аналітики
Дорогу молодим: криптовалютна біржа Binance запускає платформу Junior для дітей 6-17 років
Тести Anthropic довели реальність AI-загрози для блокчейнів: штучний інтелект зламав половину смарт-контрактів і викрав понад $4,5 млн
У продажу з’явилося кільце Moodring, яке транслює рухи криптовалютних ринків на палець
Токен криптовалютної біржі з українським корінням WhiteBIT включили до індексу S&P Dow Jones
Розходимось: альтсезону-2026 не буде, кажуть експерти
На цьому тижні біткоїн "відсвяткував" свою 17-ту річницю
CoinShares: у 2025 році приплив коштів у криптовалюти склав понад $47 млрд – майже рекорд
США потрібна Гренландія для дешевого майнінгу біткоїна, – вважають американці
Messari озвучила крипто-тези на 2026 рік: головними для криптовалют стануть довіра та зрозумілість
Сисадмін з Конгресу США замовив 240 смартфонів на 80 працівників, решту — здав у ломбард
У Малайзїї на майнерів, які вкрали енергії на понад $1 млрд, полюють за допомогою дронів та тепловізорів
Реальне прийняття стейблкоїнів у криптосфері становить лише близько 1% від оцінок
За останній тиждень Ethereum тричі фіксував абсолютні рекорди за всю історію блокчейну
Гаманець Ledger знову зламали зі стороннього ресурсу — як і минулої зими
У соцмережах почали “поховання” Solana з падінням до $5: гучний судовий процес став приводом для паніки
Заарештовано та екстрадовано засновника Prince Group: масштаб шахрайств сягає $75 млрд у криптовалютах
Заплатив за товар вартістю майже 100 тис. грн недійсними криптотокенами: поліцейські викрили жителя Одеси у шахрайстві
Хешрейт біткоїна впав на рекордні 4%: розбіг прогнозів на рік коливається від $78 500 до $200 000
Знов цегла замість NVIDIA RTX 5080 у коробці — магазин відмовився надати заміну
Найстаріший майнінг-пул Bitcoin відзначає 15-річчя: він видобув біткоїнів на $115 млрд і збільшив потужність хешрейту у 255 млрд разів
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати