Через пошкодження ракети-носія Falcon 9 під час транспортування NASA майже на місяць відклало запуск місії Crew-5

Космічне агентство NASA заявило про перенесення термінів запуску місії Crew-5. Спочатку запуск був запланований на початок вересня, але тепер агентство каже, що запуск місії Crew-5 відбудеться не раніше ніж 29 вересня. Космічний корабель має доставити на МКС астронавтів NASA Ніколь Манн та Джоша Кассаду, астронавта JAXA Коїчі Ваката та космонавта «роскосмосу» Анну Кікіну.

Перенесення запуску на пізніший термін викликане необхідністю замінити ракету-носій Falcon 9, яка мала відправити в космос капсулу Crew Dragon. Під час транспортування із заводу SpaceX у Хоторні (Каліфорнія) на полігон для випробувань у МакГрегорі (Техас) ракета зазнала пошкоджень, і тепер не може використовуватися для запуску. В результаті SpaceX довелося видалити проміжний ступінь ракети (секцію між прискорювачем і верхнім ступенем) та деякі прилади.

SpaceX провела перевірки та випробування ракети-носія, щоб переконатися, що пошкодження було обмежене проміжним ступенем, і NASA заявило, що перевірило цю роботу. Тепер ракета-носій проходитиме регулярні етапні випробування в МакГрегорі перед сертифікацією для польоту.

Враховуючи перенесення запуску Crew-5, тепер першим у програмі перехресних польотів стартує російська ракета «Союз-2.1а» з кораблем «Союз МС-22». В рамках цієї місії на МКС прибудуть космонавти Сергій Прокоп’єв та Дмитро Петелін, а також астронавт NASA Френк Рубіо.

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Джерело: spacenews