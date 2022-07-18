NASA домовилося з «роскосмосом» про «перехресні польоти» на МКС

Американське космічне агентство NASA та російське космічне агентство «роскосмос» підписали угоду про об’єднання польотів на Міжнародну космічну станцію. Вона дозволить відправляти на МКС російських космонавтів за допомогою американських космічних кораблів, тоді як американські астронавти літатимуть на російських кораблях «Союз».

«Угода відповідає інтересам Росії та США та сприятиме розвитку співробітництва в рамках програми МКС», — йдеться у заяві «роскосмосу».

У «роскосмосі» додають, що угода сприятиме «дослідженню космічного простору з мирною метою». Хоча нещодавно російський екіпаж МКС займався поширенням на МКС антиукраїнської пропаганди. Після цього NASA засудило російських космонавтів, а колишній командир МКС взагалі запропонував вивести росію з партнерства по космічній станції. Однак, попри зростання напруги у відносинах через воєнне вторгнення росії в Україну, у практичній площині NASA і надалі планує співпрацювати з росією, у тому числі запрошувати російські екіпажі на американські космічні кораблі.

NASA makes it official on the crew swap for this September: pic.twitter.com/SeUkEmP0hK — Eric Berger (@SciGuySpace) July 15, 2022

За даними NASA, перші спільні польоти в рамках нової угоди відбудуться у вересні. Тоді американський астронавт Френк Рубіо вирушить на космічну станцію з космодрому Байконур разом із двома російськими космонавтами, Сергієм Прокоп’євим та Дмитром Петеліним. Натомість космонавт Анна Кікіна приєднається до двох американських астронавтів та японського астронавта в польоті корабля SpaceX Crew Dragon, який вирушить із Космічного центру Кеннеді NASA у Флориді. Кікіна має стати першою росіянкою, яка здійснила політ на капсулі SpaceX Crew Dragon. Вона готувалася до місії у штаб-квартирі астронавтів NASA у Х’юстоні, поки йшли переговори щодо угоди.

NASA заявило, що наявність хоча б одного росіянина та одного американця на борту космічної станції має вирішальне значення для підтримки роботи лабораторії. А спільні польоти «гарантують, що на борту станції є належним чином навчені члени екіпажу для необхідного технічного обслуговування та виходу у відкритий космос».

Незадовго до оголошення про угоду главу «роскосмосу» дмитра рогозіна відправили у відставку.

Джерело: reuters