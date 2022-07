NASA домовилося з «роскосмосом» про «перехресні польоти» на МКС

Американське космічне агентство NASA та російське космічне агентство «роскосмос» підписали угоду про об’єднання польотів на Міжнародну космічну станцію. Вона дозволить відправляти на МКС російських космонавтів за допомогою американських космічних кораблів, тоді як американські астронавти літатимуть на російських кораблях «Союз».

У «роскосмосі» додають, що угода сприятиме «дослідженню космічного простору з мирною метою». Хоча нещодавно російський екіпаж МКС займався поширенням на МКС антиукраїнської пропаганди. Після цього NASA засудило російських космонавтів, а колишній командир МКС взагалі запропонував вивести росію з партнерства по космічній станції. Однак, попри зростання напруги у відносинах через воєнне вторгнення росії в Україну, у практичній площині NASA і надалі планує співпрацювати з росією, у тому числі запрошувати російські екіпажі на американські космічні кораблі.

NASA makes it official on the crew swap for this September: pic.twitter.com/SeUkEmP0hK

— Eric Berger (@SciGuySpace) July 15, 2022