Фермер у США відмовився від понад $15 млн, щоб на його землі не збудували дата-центр

Хайп навколо ШІ спричинив появу по всій країні величезних дата-центрів, що викликало значний спротив. Фермер Мервін Раудабо, який обробляв землю понад 60 років, відмовився від понад $15 млн від забудовників дата-центру в межах угоди, що також стосувалася трьох сусідніх власників нерухомості.





У подібних конфліктах йдеться не лише про втрату землі: величезні потреби в електроенергії штовхають енергомережу до колапсу та підвищують місцеві тарифи на електроенергію, привертаючи увагу політиків і їхніх роздратованих виборців. 86-річний фермер із округу Камберленд, штат Пенсильванія, почув досить. Як повідомляє місцевий телеканал Fox WPMT, фермеру запропонували $60 тис. за акр за будівництво дата-центру на його території.

“Я не був зацікавлений у знищенні моїх ферм. У цьому й була суть. Річ насправді була не стільки в економічному боці питання. Я просто не хотів бачити, як ці дві ферми знищують”, – — сказав він WPMT.

Відмову від родинної спадщини фермер не розглядав як варіант.Натомість у грудні він продав права на забудову за трохи менш ніж $2 млн природоохоронному фонду, зазнавши значних втрат, але гарантуючи, що ця земля назавжди залишиться сільськогосподарською. Користувачі в соцмережах назвали його “легендою” та стверджували, що в нього “більше принциповості, ніж у всього уряду”.

“Оце справжній герой у ці безхребетні часи!” — написав один із користувачів Х.

Обсяг землі, яку виділяють для будівництва величезних дата-центрів, що споживають енергію та воду, вражає. Дата-центр у Маунт-Плезант, штат Вісконсин, займе 600 акрів, що може коштувати місцевим жителям їхньої землі, як повідомило цього тижня ABC News.





“$15 млн — це величезна сума, але чиста вода, тиха земля та спадщина не мають цінника,” — зазначив ще один користувач щодо рішення Раудабо.

Інший фермер похилого віку, 83-річний Том Уттек, який прожив на своїй ділянці площею 52 акри у Вісконсині майже 40 років, сказав, що “не міг повірити”, що місцева енергетична компанія планує прокласти через його землю “лінії електропередач заввишки 300 чи близько того футів, вищі, як виявляється, за Статую Свободи”, щоб забезпечити живлення для дата-центру.

“Мені розриває серце від думки про те, що тут відбудеться, бо лише та земля, яку тут збережено, залишиться. Усе інше, кожен квадратний дюйм буде забудовано. Американська фермерська родина однозначно в біді”, — додав Раудабо.

За даними ABC, у США налічується понад 3 000 дата-центрів, і ця кількість незабаром зросте ще на 1 200, які наразі перебувають у стадії будівництва. Але мало хто, окрім захоплених керівників технологічних компаній, у захваті від цієї ідеї. І зростаюча негативна реакція на індустрію ШІ привернула увагу політиків. Законодавці штату Нью-Йорк нещодавно оголосили про новий законопроєкт, який запровадить трирічний мораторій на будівництво нових дата-центрів у штаті — щонайменше шостому штаті, що запропонував таке законодавство..Тим часом лідери галузі шукають альтернативу, пропонуючи запускати дата-центри в космос.

