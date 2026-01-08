Новини Крипто 08.01.2026 comment views icon

Чи буде біткоїн по $3? Аналітики обговорили наслідки гіпотетичного зламу гаманців Сатоші Накамото

Андрій Шадрін

Чи буде біткоїн по $3? Аналітики розповіли про наслідки гіпотетичного зламу гаманців Сатоші Накамото
3 січня 2026 року біткоїну виповнилося рівно 17 років, і на тлі цього у криптоспільноті продовжується “вічна” дискусія щодо зламу первинних гаманців епохи Сатоші Накамото. У соцмережах обговорюють сценарій, згідно з яким біткоїн у такому разі може впасти аж до $3.

Тему щодо компрометації ранніх біткоїн-адрес, які приписують Накамото, цього разу запустив криптоблогер Джош Оттен, який змоделював наслідки ситуації, за якої з цих адрес на ринок одномоментно виходить до 1 млн BTC. За його оцінкою, такий обсяг пропозиції може спровокувати паніку та обвал ціни BTC нижче $5. Втім, ключове питання в цьому припущенні — реалістичність самого механізму обвалу.

Аналітик Віллі Ву, відповідаючи на цей сценарій, заявив, що навіть за умови такого шоку мережа Bitcoin не перестане функціонувати, а сам ринок не “помре”. Хоча 4 млн монет на адресах P2PK (зокрема й адреси Сатоші) мають відкриті публічні ключі та є вразливими, все ж більшість монет не перебувають у негайно вразливому стані, а різке падіння радше стане точкою входу для великих довгострокових гравців-”китів”. Учасники обговорення також зазначають, що вивести на відкритий ринок сотні тисяч або близько 1 млн BTC одномоментно практично неможливо. Такий обсяг значно перевищує глибину спотових книг навіть на найбільших біржах. У подібній ситуації торги супроводжувалися б технічними обмеженнями, а не безперервним падінням до екстремальних рівнів.

Крім того, масовий продаж такого масштабу вимагав би або тривалого розподілу в часі, або використання OTC-угод, які не створюють прямого тиску на біржову ціну. В обох випадках сценарій миттєвого обвалу до символічних значень на кшталт $3 виглядає малоймовірним, оскільки ринок поступово адаптується до зростання пропозиції. До того ж, будь-який рух монет зі старих адрес був би помітний заздалегідь. Аналітичні сервіси відстежують такі транзакції в режимі реального часу, що дало б учасникам ринку можливість змінити позиціонування ще до фактичного продажу.

Також у дискусії підкреслюють, що факт переміщення монет не дорівнює їх продажу. Активи можуть бути переведені на нові адреси, заморожені або розподілені між гаманцями без негайного виходу на біржі. У такому разі вплив був би радше психологічним, ніж структурним. У підсумку більшість учасників обговорення сходяться на тому, що навіть якщо припустити компрометацію адрес Сатоші, ринок зіткнувся б не з миттєвим обнуленням ціни, а з тривалою кризою довіри. Сценарій із BTC по $3 розглядається як крайня теоретична модель, що не враховує реальну ліквідність ринку та поведінку капіталу.

