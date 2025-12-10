Дві унікальні металеві монети вартістю 1000 біткоїнів кожна активували після 13-річної “сплячки”

Дві рідкісні фізичні монети Casascius, у яких зберігалося по 1 000 BTC, вперше за більш ніж десятиріччя були переміщені їхнім власником. Рух цих монет, що залишалися недоторканими з 2012 року, зафіксували аналітики блокчейна: загалом активовано еквівалент близько $180 млн за поточним курсом біткоїна.

Монети Casascius створювалися як металеві токени з приватним ключем під захисною голограмою. Для доступу до криптовалюти власник мусить зірвати пломбу — після цього монета втрачає колекційну цінність, а BTC переміщується на звичайну адресу. Ініціатива працювала з 2011 по 2013 рік, доки FinCEN не вимагало від емітента дотримання правил для грошових сервісів, що фактично зупинило випуск. За відкритими реєстрами, усього було створено шість монет із номіналом 1 000 BTC, і більшість з них ніколи не активувалися.

Переміщення “тисячників” одразу привернуло увагу дослідників старих біткоїн-адрес. Дані Blockchain.com і OKLink показують, що обидва токени було “розпломбовано” з інтервалом у кілька хвилин, що може свідчити про контроль одним власником або узгоджені дії групи. Аналітики припускають, що активізація може бути пов’язана як із реструктуризацією довгострокових запасів, так і з продажем на позабіржовому ринку, де великі угоди традиційно проходять без впливу на публічні котирування.

Casascius давно стали предметом колекціонування: збережені монети продавалися на аукціонах по $20-$100 тис. залежно від року випуску та номіналу, хоча фактична цінність завжди залежала від того, чи не зірвана голограма. Після активації двох найдорожчих екземплярів у обігу залишилося лише кілька неушкоджених монет із таким самим номіналом, що ще більше підвищує їхню рідкість.

Фахівці із сервісів моніторингу кажуть, що активації “сплячих” адрес час від часу відбуваються, але випадки з Casascius високого номіналу — надзвичайно рідкісні. У 2020-2024 роках рухалися окремі монети на 1 BTC і 100 BTC, проте монети на 1 000 BTC залишалися недоторканими понад десятиліття. Подібні події щоразу викликають інтерес, адже частина ранніх біткоїнів вважається назавжди втраченою.

Загалом у різних монетах Casascius було запечатано понад 36 000 BTC, розподілених між сімнадцятьма відомими власниками. Скільки з них усе ще зберігаються фізично та не активовані — невідомо, адже інформація доступна лише в момент зняття голограми, коли кошти потрапляють у блокчейн. Аналітики припускають, що ці дві активації можуть стати сигналом для інших власників, які роками не рухали свої запаси, але остаточні мотиви залишаються невідомими.

Джерело: CryptoRank.io