З гаманців, повязаниих з Silk Road Росса Ульбріхта, якого помилував Трамп, переведено понад $3 млн у біткоїнах після 12-річної паузи

Гаманці, асоційовані з даркнет-маркетплейсом Silk Road, після 12 років “мовчання” здійснили перший значний рух коштів: з сотень адрес у межах одного кластера було переказано 34 біткоїна на новий невідомий рахунок. Це знову активізувало дискусії довкола активів Silk Road і того, хто сьогодні може контролювати ці біткоїни.

Аналітики Arkham Intelligence зафіксували транзакцію 33,98 BTC — приблизно $3,14 млн — що надійшли на один новий адрес із 312 гаманців, які тривалий час залишалися без руху. За оцінками платформи, на інших пов’язаних із Silk Road адресах досі зберігається близько $38,4 млн у біткоїні. Призначення переказу невідоме, однак у спільноті припускають, що йдеться або про погашення давніх зобов’язань, або про фіксацію прибутку з боку держателя активів. Офіційно отримувача та мотив операції не розкрито.

Історично Silk Road був одним із перших великих ринків у даркнеті, де розрахунки здійснювалися у біткоїні. Саме тому рух коштів із цього кластера уважно відстежується дослідниками. У січні 2025 року директор з продукту Coinbase Конор Гроган повідомляв, що виявив ще 430 BTC на адресах, пов’язаних зі співзасновником платформи Россом Ульбріхтом, що підтверджує наявність значних залишків, розкиданих по старих гаманцях цього кластера. Після нинішнього руху коштів Гроган повторно звернув увагу на цю історію та не виключив, що операції можуть здійснюватися під контролем самого Ульбріхта після його звільнення.

Тема контролю над цими гаманцями стала особливо чутливою після подій початку 2025 року. Майже рік тому — 22 січня 2025 року — президент США Дональд Трамп оголосив повне та безумовне помилування Росса Ульбріхта на другий день після своєї інавгурації. До того моменту засновник Silk Road провів у в’язниці 12 років за вироком, що передбачав два довічні строки та додаткові 40 років за звинуваченнями у діяльності кримінального характеру, включно з незаконним обігом наркотиків та відмиванням коштів. Також Трамп помилував засновника Binance Чанпена Чжао та відмінив багато санкцій щодо криптовалют.

Silk Road, який працював як даркнет-маркет для торгівлі забороненими товарами та послугами, став одним із перших майданчиків, що масштабно використовував біткоїн, і цим вплинув на ранню історію криптовалют. Саме тому будь-який рух коштів із пов’язаних гаманців привертає підвищену увагу дослідників — особливо зараз, коли після багаторічної тиші з цього кластера вперше вийшла велика сума, а статус контролера цих активів залишається відкритим питанням.

Джерело: ForkLog