Чисельність населення світу за країнами та прогноз змін у топ-50 до 2050 року — в одній картинці

Щохвилини у світі народжується в середньому 250 дітей, а це — понад 130 мільйонів нових людей щороку. Тож не дивно, що населення, яке зараз становить колосальні 8 мільярдів, з середини 20 століття зросло більш ніж утричі.

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Пропонуємо роздивитися інфографіку Visual Capitalist, створену на основі даних ООН за грудень 2022 року та прогнозів Французького інституту демографічних досліджень (INED), щоб показати різницю в зростанні та падінні населення світу до 2050 року.

Країни з найбільшою кількістю населення: 2022 VS 2050

Азійські країни Індія та Китай уже сотні років очолюють рейтинги найбільш густонаселених країн світу. Наразі Китай займає перше місце в цьому списку, але очікується, що Індія випередить його до кінця 2023-го року, і врешті-решт досягне 1,67 мільярда людей у 2050 році.

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США, Нігерія, Пакистан та Індонезія — наступні за чисельністю населення країни у 2022 році, і очікується, що вони утримуватимуть ці місця до 2050 року. Однак для того, щоб обігнати перших двох лідерів, цим країнам доведеться пройти довгий шлях, оскільки навіть їх сукупне населення не досягає й половини від загальної кількості людей, що проживають в Індії та Китаї.

За оцінками населення Нігерії до 2050 року зросте до 375 мільйонів та майже зрівняється з населенням США. У 2022 році населення африканської країни становило лише близько 219 мільйонів. Очікуване зростання зумовлене високим рівнем народжуваності, бурхливою економікою та, як наслідок, міграцією із села в місто.

Країни, в яких зменшується кількість населення

У той час як у багатьох країнах у наступні три десятиліття спостерігатиметься бум населення, очікується, що в інших країнах, таких як Китай, відбудеться зворотне.

Очікується, що населення кількох країн світу скоротиться протягом наступних 30 років. І головна причина цього: надзвичайно низька народжуваність.

У Південній Кореї, яка має найнижчий у світі рівень народжуваності, очікується різке скорочення населення майже на 12%, й до 2050 року воно впаде до 46 мільйонів.

Подібна зміна світових демографічних тенденцій може створити проблеми для економік у всьому світі, наприклад нестачу робочої сили, старіння населення та зростання фінансового навантаження для молодих поколінь.