Чисельність населення світу за країнами та прогноз змін у топ-50 до 2050 року — в одній картинці

Щохвилини у світі народжується в середньому 250 дітей, а це — понад 130 мільйонів нових людей щороку. Тож не дивно, що населення, яке зараз становить колосальні 8 мільярдів, з середини 20 століття зросло більш ніж утричі.
Пропонуємо роздивитися інфографіку Visual Capitalist, створену на основі даних ООН за грудень 2022 року та прогнозів Французького інституту демографічних досліджень (INED), щоб показати різницю в зростанні та падінні населення світу до 2050 року.
Країни з найбільшою кількістю населення: 2022 VS 2050
Азійські країни Індія та Китай уже сотні років очолюють рейтинги найбільш густонаселених країн світу. Наразі Китай займає перше місце в цьому списку, але очікується, що Індія випередить його до кінця 2023-го року, і врешті-решт досягне 1,67 мільярда людей у 2050 році.
США, Нігерія, Пакистан та Індонезія — наступні за чисельністю населення країни у 2022 році, і очікується, що вони утримуватимуть ці місця до 2050 року. Однак для того, щоб обігнати перших двох лідерів, цим країнам доведеться пройти довгий шлях, оскільки навіть їх сукупне населення не досягає й половини від загальної кількості людей, що проживають в Індії та Китаї.
За оцінками населення Нігерії до 2050 року зросте до 375 мільйонів та майже зрівняється з населенням США. У 2022 році населення африканської країни становило лише близько 219 мільйонів. Очікуване зростання зумовлене високим рівнем народжуваності, бурхливою економікою та, як наслідок, міграцією із села в місто.
Країни, в яких зменшується кількість населення
У той час як у багатьох країнах у наступні три десятиліття спостерігатиметься бум населення, очікується, що в інших країнах, таких як Китай, відбудеться зворотне.
Очікується, що населення кількох країн світу скоротиться протягом наступних 30 років. І головна причина цього: надзвичайно низька народжуваність.
У Південній Кореї, яка має найнижчий у світі рівень народжуваності, очікується різке скорочення населення майже на 12%, й до 2050 року воно впаде до 46 мільйонів.
Подібна зміна світових демографічних тенденцій може створити проблеми для економік у всьому світі, наприклад нестачу робочої сили, старіння населення та зростання фінансового навантаження для молодих поколінь.
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