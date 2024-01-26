Новини WTF 26.01.2024 о 11:31 comment views icon

Cruise не приховувала відео з ‎наїздом роботаксі на пішохода — а просто «‎мала поганий інтернет»

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Cruise не приховувала відео з ‎наїздом роботаксі на пішохода — а просто «‎мала поганий інтернет»

Торік у жовтні роботаксі Cruise наїхало на збиту іншим авто жінку і протягнуло її за собою ще на 6 метрів — однак розслідування регуляторів ускладнилось тим, що компанія не змогла надіслати 45-секундне відео інциденту (як показали нині результати розслідування, нібито «через проблеми з інтернетом‎»).

Юридична фірма Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, яка була найнята Cruise, щоб визначити, чи ввели її керівники в оману регулятора, виклала детальні висновки у 200-сторінковому звіті, який переглянуло видання The Verge. У документі зазначається, що «вагомі докази» підтверджують, що Cruise «відтворив або намагався відтворити повне відео», на якому зображено, як його автомобіль тягне жінку на узбіччя, однак «проблеми з підключенням до Інтернету, ймовірно, перешкодили компанії отримати чіткий та повний запис».

У перші години після інциденту деякі співробітники Cruise не знали, що автомобіль протягнув жінку під час спроби зупинитися і не наїхати на неї, тож зробили заяву для преси та почали ділитися першим відео. Керівники компанії тим часом були «зациклені» на виправленні наративу ЗМІ про те, що автомобіль Cruise, а не інший водій, спричинив аварію.

Кілька керівників пішли у відставку після інциденту, включаючи співзасновників Кайла Фогта та Дена Кана. Cruise призупинила безпілотні поїздки спочатку в Каліфорнії, а потім й по всій країні, призначила нового директора з безпеки та відкликала всі 950 своїх автомобілів.

Майже чверть співробітників компанії були звільнені, оскільки General Motors відкликає частину фінансування компанії. У жовтні GM повідомила, що втратила приблизно $1,9 мільярда на Cruise за перші дев’ять місяців 2023 року, включно з $732 мільйонами лише за третій квартал.

«Ми зосереджені на вдосконаленні нашої технології та поверненні довіри громадськості», — пишуть керівники Cruise у блозі у відповідь на звіт.

Додатково інцидент розслідують Міністерство юстиції та Комісія з цінних паперів і бірж.

Не такі вже й роботизовані: автономні таксі Cruise покладаються на допомогу людини кожні 6-8 км

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