Новини IT-бізнес 20.11.2023 о 15:33 comment views icon

Гендир Cruise Кайл Фогт подав у відставку. Він забезпечив «250 тис. безпілотних поїздок»

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Юрій Орос

Автор новин

Гендир Cruise Кайл Фогт подав у відставку. Він забезпечив «250 тис. безпілотних поїздок»

Співзасновник і генеральний директор Cruise Кайл Фогт подав у відставку. 38-річний екскерівник зазначив, що «ці 10 років були дивовижними», нагадавши, що «стартап, який я запустив у своєму гаражі, забезпечив понад 250 000 безпілотних поїздок у кількох містах».

Фогт поки планує зробити перерву, щоб «дослідити деякі нові ідеї». Раніше Фогт був співзасновником відеоплатформ Justin.tv, Twitch (разом із Емметом Широм, який в цей день очолив OpenAI) та Socialcam.

Заміну на вакантне місце генерального директора поки що не призначено, передає Engadget. General Motors можливо підвищить до цієї позиції Мо Елшенаві, наразі виконавчого віцепрезидента з інжинірингу компанії Cruise.

Відставка відбулася на тлі чималої кількості скандалів, зокрема роботаксі Cruise врізалося в пожежну машину – регулятор вимагам скоротити автопарк на 50%. Потім Cruise позбавили дозволу на роботу в Каліфорнії — після наїзду на пішохода. Сам Фогт наостанок запам’ятався провокаційною заявою про те, що в центри міст варто допускати лише автомобілі без водія-людини.

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