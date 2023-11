Гендир Cruise Кайл Фогт подав у відставку. Він забезпечив «250 тис. безпілотних поїздок»

Співзасновник і генеральний директор Cruise Кайл Фогт подав у відставку. 38-річний екскерівник зазначив, що «ці 10 років були дивовижними», нагадавши, що «стартап, який я запустив у своєму гаражі, забезпечив понад 250 000 безпілотних поїздок у кількох містах».

Фогт поки планує зробити перерву, щоб «дослідити деякі нові ідеї». Раніше Фогт був співзасновником відеоплатформ Justin.tv, Twitch (разом із Емметом Широм, який в цей день очолив OpenAI) та Socialcam.

Today I resigned from my position as CEO of Cruise. (1/5)

— Kyle Vogt (@kvogt) November 20, 2023