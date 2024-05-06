Новини Ігри 06.05.2024 о 11:07 comment views icon

Дали задню: Sony не прив’язуватиме Helldivers 2 до облікового запису PlayStation Network після протесту користувачів Steam

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Андрій Русанов

Автор сайту

Дали задню: Sony не прив’язуватиме Helldivers 2 до облікового запису PlayStation Network після протесту користувачів Steam

Sony Interactive не прив’язуватиме Helldivers 2 на ПК до облікових записів PlayStation Network після понад 200 тис. негативних відгуків та відкликання через це гри зі Steam у понад 170 регіонах. Необхідність реєстрації у PSN зробила б гру недоступною у багатьох країнах світу.

«Шанувальники Helldivers — ми почули ваші відгуки про зв’язування облікових записів Helldivers 2. Оновлення від 6 травня, яке вимагало б пов’язати облікові записи Steam та PlayStation Network для нових та наявних гравців починаючи з 30 травня, не буде просуватися вперед. Ми все ще вивчаємо, що є найкращим для гравців на ПК, і ваш відгук був неоціненним. Ще раз дякуємо за вашу постійну підтримку Helldivers 2, ми будемо інформувати вас про майбутні плани».

CEO студії Arrowhead Йохан Пілестедт, який раніше перепросив шанувальників гри за ситуацію, розповів, що Arrowhead обговорила рішення з PlayStation, після чого воно було скасоване. Пілестедт також каже, що це було його рішення вимкнути зв’язування облікових записів під час запуску Helldivers 2, щоб залучити більше гравців.

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«Я зіграв свою роль. Я не бездоганний у всьому цьому — це було моє рішення вимкнути зв’язування облікових записів під час запуску, щоб гравці могли грати в гру. Я не переконався, що гравці знають про цю вимогу, і ми не говорили про це достатньо. Приблизно за 6 місяців до запуску ми знали, що це буде обов’язковим для онлайн-ігор PS».

Після оголошення Sony шанувальники висловили надію, що в майбутніх іграх скандальну вимогу не нав’язуватимуть. Також деякі гравці закликали не зриватися на Arrowhead через те, що студія «потрапила під перехресний вогонь».

Гра Helldivers 2 стала недоступною в Steam для 170+ регіонів через прив’язку до PlayStation Network — користувачі обвалили рейтинг

Джерело: IGN


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