Sony Interactive не прив’язуватиме Helldivers 2 на ПК до облікових записів PlayStation Network після понад 200 тис. негативних відгуків та відкликання через це гри зі Steam у понад 170 регіонах. Необхідність реєстрації у PSN зробила б гру недоступною у багатьох країнах світу.

Helldivers fans — we’ve heard your feedback on the Helldivers 2 account linking update. The May 6 update, which would have required Steam and PlayStation Network account linking for new players and for current players beginning May 30, will not be moving forward.

CEO студії Arrowhead Йохан Пілестедт, який раніше перепросив шанувальників гри за ситуацію, розповів, що Arrowhead обговорила рішення з PlayStation, після чого воно було скасоване. Пілестедт також каже, що це було його рішення вимкнути зв’язування облікових записів під час запуску Helldivers 2, щоб залучити більше гравців.

I do have a part to play. I am not blameless in all of this – it was my decision to disable account linking at launch so that players could play the game. I did not ensure players were aware of the requirement and we didn’t talk about it enough.

