Sony Interactive не прив’язуватиме Helldivers 2 на ПК до облікових записів PlayStation Network після понад 200 тис. негативних відгуків та відкликання через це гри зі Steam у понад 170 регіонах. Необхідність реєстрації у PSN зробила б гру недоступною у багатьох країнах світу.

Helldivers fans — we’ve heard your feedback on the Helldivers 2 account linking update. The May 6 update, which would have required Steam and PlayStation Network account linking for new players and for current players beginning May 30, will not be moving forward. We’re still… — PlayStation (@PlayStation) May 6, 2024

«Шанувальники Helldivers — ми почули ваші відгуки про зв’язування облікових записів Helldivers 2. Оновлення від 6 травня, яке вимагало б пов’язати облікові записи Steam та PlayStation Network для нових та наявних гравців починаючи з 30 травня, не буде просуватися вперед. Ми все ще вивчаємо, що є найкращим для гравців на ПК, і ваш відгук був неоціненним. Ще раз дякуємо за вашу постійну підтримку Helldivers 2, ми будемо інформувати вас про майбутні плани».

CEO студії Arrowhead Йохан Пілестедт, який раніше перепросив шанувальників гри за ситуацію, розповів, що Arrowhead обговорила рішення з PlayStation, після чого воно було скасоване. Пілестедт також каже, що це було його рішення вимкнути зв’язування облікових записів під час запуску Helldivers 2, щоб залучити більше гравців.

I do have a part to play. I am not blameless in all of this – it was my decision to disable account linking at launch so that players could play the game. I did not ensure players were aware of the requirement and we didn’t talk about it enough. We knew for about 6 months before… — Pilestedt (@Pilestedt) May 5, 2024

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«Я зіграв свою роль. Я не бездоганний у всьому цьому — це було моє рішення вимкнути зв’язування облікових записів під час запуску, щоб гравці могли грати в гру. Я не переконався, що гравці знають про цю вимогу, і ми не говорили про це достатньо. Приблизно за 6 місяців до запуску ми знали, що це буде обов’язковим для онлайн-ігор PS».

Після оголошення Sony шанувальники висловили надію, що в майбутніх іграх скандальну вимогу не нав’язуватимуть. Також деякі гравці закликали не зриватися на Arrowhead через те, що студія «потрапила під перехресний вогонь».

Джерело: IGN