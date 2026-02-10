Де те звалище? Геймер знайшов на смітнику комплект "оперативки" на 64 ГБ, і на додачу — Intel Core i7

Reddit

Користувач Reddit повідомив про незвичайну знахідку. На місцевому сміттєзвалищі йому вдалось знайти ОЗП DDR4 на 64 ГБ, процесор Intel Core i7 10-го покоління та інші цікаві комплектуючі.





Чоловік зазначає, що регулярно перевіряє контейнери для електронних відходів. Серед іншого окрім DDR4 на 64 ГБ та процесора Intel Core i7 він відшукав кулер Cooler Master, материнську плату Asus, NAS-сервер Drobo на 5 відсіків, монітор Samsung та 5,25″ дисковод для дискет.

Він зазначив, що збільшення ОЗП до 64 ГБ замінює конфігурацію з 16 ГБ DDR4-2133 у парі з процесором Core i7-700. Таким чином від старої конфігурації в нього залишається лише відеокарта GeForce GTX 1070 OC. Якщо всі компоненти знайденої пам’яті працюватимуть коректно, це значно збільшить її обсяг для більш ресурсомістких багатозадачних операцій та розміщення більшої кількості застосунків в ОЗП.

Як і у випадку з будь-яким відновленим обладнанням, стан та чистота даних відіграють ключове значення. Пам’ять необхідно перевірити на стабільність, а будь-який запам’ятовувальний пристрій може містити інформацію від колишнього власника.





На вторинному ринку комплекти ОЗП DDR4, що складаються з двох модулів по 32 ГБ, зазвичай коштують від $250 до $400. Знайдений комплект наразі продається за ціною близько $500. При цьому продати NAS-сервер Drobo навряд чи вдасться, оскільки бренд вже не функціонує і не надає підтримку власним продуктам.

Ми писали, що користувач Reddit Seizo, котрий працює водієм сміттєвоза, знайшов справжню перлину на своїй роботі. Комп’ютер містив NVIDIA RTX 2080 Ti, і це ще не все. Інший користувач Reddit c-wizz поділився фотографіями двох старовинних комп’ютерів, виявлених ним у підвалі будинку його бабусі та дідуся

Джерело: Reddit; Videocardz