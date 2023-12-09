Дені Вільнев: сценарій стрічки «Дюна 3» майже готовий, але між фільмами він хотів би зробити щось ще

Дені Вільнев взяв участь у пресконференції «Дюна: Частина друга» у Південній Кореї, де сказав, що майбутня стрічка є набагато кращим фільмом, ніж перша частина 2021 року. Продовження з’явиться в кінотеатрах у березні 2024 року.

«Для мене цей фільм набагато кращий, ніж перша частина. У цьому є щось більш живе. Є зв’язок між героями. Я намагався досягти інтенсивності та якості емоцій, яких я не досяг у першій частині. Я не кажу, що фільм ідеальний, але я набагато більше задоволений другою частиною, ніж першою. Я не можу дочекатися, щоб поділитися цим із шанувальниками та глядачами».

Враховуючи, що перша «Дюна» стала касовим хітом із $402 млн (попри те, що він був одночасно випущений у стрімінгу), отримала 10 номінацій на премію «Оскар» та шість перемог. Тому дуже інтригує, що Вільнев публічно називає майбутній сиквел ще кращим фільмом.

Режисер також висловився про знімання третього фільму «Дюна», заснованого на наступному романі Френка Герберта «Месія Дюни». Ще в серпні Вільнев сказав журналу Empire: «Якщо мені вдасться створити трилогію, це буде мрія. Я скажу, що на папері вже є слова».

Зараз він каже, що Вільнев сказав, що «Месія Дюни» «пишеться прямо зараз. Сценарій майже закінчений, але ще ні. Це займе трохи часу… Є мрія зняти третій фільм… для мене це мало б абсолютний сенс», — каже режисер зараз.

Вільнев зазначив, що одразу перейшов від створення першого фільму «Дюна» до другого, «не було розриву». Він не хоче робити те ж саме, переходячи від «другої частини до «Месії в Дюні». Варто зазначити, що існування третього фільму «Дюна», ймовірно, залежить від касових зборів другого.

«Я точно не знаю, коли повернуся на Арракіс … для свого психічного здоров’я я міг би зробити щось [ще між ними]. Але моєю мрією було б востаннє побувати на цій планеті, яку я люблю».

У нещодавньому інтерв’ю журналу Total Film Вільнев назвав сиквел 2024 року «більш м’язистим», ніж перша частина.

«Перший фільм був більш медитативним і споглядальним. Ми стежили за молодою людиною, яка відкриває нову планету, нову культуру. Другий фільм… це більше бойовик, ніж перша частина. Він більш м’язистий».

Warner Bros і Legendary нещодавно перенесли дату виходу фільму «Дюна: Частина друга» на 1 березня 2024 року. Продовження спочатку було заплановано на 3 листопада, але його перенесли на 15 березня 2024 року через голлівудські страйки. Нова дата прем’єри на два тижні раніше.

Джерело: Variety