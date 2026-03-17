Новини Кіно 17.03.2026

Велике повернення на Арракіс: вийшов перший трейлер "Дюна 3"

Катерина Левицька

Кадр з фільму "Дюна 3"

Warner Bros. випустила перший трейлер “Дюна: Частина третя”, події якої розгортаються через 17 років після другого фільму.


Пол (Тімоті Шаламе) повертається як голова Дому Атрейдесів, який наприкінці 2024 року у фільмі “Дюна: Частина друга” захопив трон, після повалення імператора Шаддама IV (Крістофер Вокен) та пропозиції руки та серця його доньці. Окрім Шаламе свої ролі повторюють Зендея (Чані ), Ребека Фергюсон (матір Пола, леді Джессіка),  Хав’єр Бардем (Стілгар), Флоренс П’ю (Принцеса Ірулан), а також Аня Тейлор-Джой, яка вже повноцінно зіграє Алію Атрейдес та Джейсон Момоа, персонажа якого клонують після смерті

У трейлері можна побачити, як по всій галактиці вирує війна, а Пол готується стати батьком. У зворушливий момент Чані каже йому, що якщо дитина буде хлопчиком, вона назве його Лето на честь його покійного батька. Далі персонаж Шаламе нарікає, що йому важко робити те, що найкраще для його родини та утримати їх у безпеці й запитує свою матір: “Що б зробив батько?”. Леді Джессіка відповідає: “Він ніколи б не розпочинав війну”.


Нам також демонструють біловолосого Роберта Паттінсона, який грає Скайтейла.

“Він незвичайний персонаж у книзі”, говорив актор. “Я маю на увазі, що неможливо сказати, на чиєму він боці, і це робить його досить цікавим”.

За режисуру знову взявся Дені Вільньов, який раніше анонсував, що “Дюна 3” особисто для нього стане фінальним фільмом у франшизі; хоча не виключав, що за продовження може зняти інший режисер. На презентації трейлеру режисер описав фільм, як “справжній трилер”, більше насичений екшеном за попередні дві частини.

Музику до фільму знову написав оскароносний Ганс Циммер, а от камерами керував Лінус Сендгрен з “Ла-Ла Ленд”, який замінив на посаді головного оператора Грейга Фрейзера. “Дюна 3” знімали переважно на 65-мм плівку, а окремі сцени в IMAX форматі 15/70 мм.

У кінотеатрах “Дюна 3” вийде в один день із новими “Месниками” — 18 грудня. Раніше студія показала персональні постери персонажів

