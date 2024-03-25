Депутати пропонують регулювати діяльність Telegram та інших платформ спільного доступу до інформації

Група нардепів зареєструвала у Верховній Раді України новий законопроєкт №11115, спрямований на регулювання месенджера Telegram.

Документ отримав назву «Проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання діяльності платформ спільного доступу до інформації, через які поширюється масова інформація». Хоча в назві мова йде про регулювання «платформ» (у множині), в пояснювальній записці особлива увага звертається саме на Telegram, який для багатьох українців став фактично джерелом новин:

«За обсягом використання для отримання новин, платформа спільного доступу до інформації Telegram перевищує YouTube (як найбільш популярну платформу доступу до відео) в 4,5 рази — 72% проти 16% відповідно. Очевидно, що платформа, яка використовується 72% українців для отримання інформації, повинна мати регулювання не менше ніж інші джерела масової інформації із значно меншим охопленням».

Народні депутати бажають запровадити для месенджера Telegram приблизно таке саме регулювання, яке встановлено законодавством для платформ типу YouTube. Якщо законопроєкт ухвалять, платформи спільного доступу до інформації будуть зобов’язані:

розмістити умови користування та заборонити поширювати інформацію, що порушує закон України;

надати можливість користувачам залишати скарги та розглядати такі звернення;

обмежити поширення незаконного контенту на вимогу Нацради;

інформувати Нацраду про структуру власності та джерела фінансування на її вимогу;

не обробляти персональні дані дітей в комерційних цілях;

забезпечити присутність в Україні або ЄС представника платформи.

Якщо платформи порушуватимуть зазначені вимоги або матимуть непрозору структуру власності, їх заборонять використовувати державним та фінансовим установам. А також заборонять встановлювати програмне забезпечення від цих провайдерів на службові пристрої.

Нацрада публікуватиме на своєму сайті перелік нерекомендованих платформ.

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Джерело: dou

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