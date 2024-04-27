Обрали NVIDIA — відеокарти MSI Radeon RX зникають

Відеокарти серії MSI Radeon RX 7000 таємничим чином зникають з магазинів усього світу. підтвердження цього факту знайшли в Австралії, США та Німеччині. Компанія визнає цей факт і прокоментувала його для сайту Hardware Luxx:

«Коли мова заходить про відеокарти, ми зараз більше зосереджені на картах RTX. Проте співпраця з AMD є важливою і надзвичайно актуальною для нас. Ми бачимо дуже позитивний розвиток, особливо в області системних плат».

Таким чином, підтверджено, що асортимент відеокарт від AMD наразі не в центрі уваги MSI, натомість компанія робить ставку на GeForce RTX від NVIDIA. Водночас компанія продовжує розробляти материнські плати для процесорів AMD і бачить в цьому потенціал.

Співпраця між MSI та AMD страждала й раніше: виробник не одразу почав випускати Radeon RX 7900, також MSI не пропонувала відеокарти «Made by AMD». Через рік це повторилося з появою Radeon RX 7800 XT та Radeon RX 7700 XT. Невідомо, як відкликання вплине на бізнес MSI як постачальника відеокарт. У будь-якому випадку, AMD, схоже, повільно втрачає ще одного партнера, який міг би реалізувати непогані власні розробки.

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