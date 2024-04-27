Режисери «Месників» не вірять у втому від супергероїки: «Проблеми Marvel — це частина «розриву поколінь»

Останнім часом кіновсесвіт Marvel переживає нестабільність — минулорічний «Марвели» з Брі Ларсон став фільмом із найнижчими касовими зборами в історії франшизи, тоді як серіал «Таємне вторгнення» рознесли низькими балами, як критики, так і глядачі.

В оглядах часто пов’язують цю несприятливу для MCU тенденцію із модним у Голлівуді виразом — «втома від супергероїки». Натомість режисери брати Руссо, які працювали над «Месниками», вважають, що проблеми пов’язані зі зміною аудиторії.

«Ми перебуваємо в цікавому перехідному періоді, і невідомо, як люди сприйматимуть продовження історії, або які історії вони хочуть отримати», — сказав Джо Руссо сайту GamesRadar+ на Міжнародному кінофестивалі Sands минулих вихідних. «Існує велика розбіжність у тому, як покоління споживають медіа. Є ті, що звикли ходити у кінотеатри, і ті, хто хоче подивитись щось саме зараз».

Джо Руссо заявив, що ця проблема торкається не лише кіно- та телевізійної індустрії, а й світу загалом, однак її надзвичайно важко вирішити.

«Ми спілкуємося через меми та заголовки, ніхто не читає більш як два речення. Все складається зі 100 символів або 10-секундних відео в соцмережах. Думаю, що двогодинний формат, структуру, яку використовують для фільмів понад століття, її важко сприйняти. Нове покоління шукає нові способи оповіді».

Режисерський дует також заявив, що не вірить у втому від супергероїки

«Думаю, що це загальна втома. Питання про втому від супергероїки виникло задовго до нашої роботи. Це щось на кшталт вічної скарги, бо ми цитували це ще в наші ранні дні роботи над фільмами. Люди подібним чином скаржилися на вестерни, але вони виходили десятиліттями, постійно перероблялися і досягали нових висот», — сказав Ентоні Руссо.

Marvel з огляду на кризу, змінила стратегію виробництва, та розмірковує, чи не повернути їй до роботи оригінальних «‎Месників». Роберт Дауні-молодший у нещодавньому інтерв’ю заявив, що не проти подальшої співпраці.

Цього року студія випустить лише один повнометражний фільм — «Дедпул 3‎» з Раяном Рейнольдсом та «Росомахою» Г’ю Джекмана. Раніше режисер фільму «Люди Ікс: Перший Клас» Метью Вон заявив, що третій «‎Дедпул» — це «‎поштовх», який може врятувати всесвіт Marvel.