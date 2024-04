Відеокарти NVIDIA vs процесори Intel: конфлікт обладнання розв’язують виробники материнських плат

Виробники материнських плат пропонують розв’язання проблеми сумісності відеокарт NVIDIA та процесорів Intel 13 та 14 поколінь з серії K. Як і очікувалося, вони змінили профілі процесорів та знизили надто високі обмеження TDP. Нагадаємо, йдеться про помилки відеопам’яті та порушення стабільності під час компіляції шейдерів в іграх.

Компанія випустила оновлення BIOS для своїх материнських плат серій Z790 та B760 з новим налаштуванням Intel Baseline Profile. Це має працювати як розв’язання проблеми в один крок.

«Оновлення представляє опцію Intel Baseline Profile, що дозволяє користувачам повернутися до заводських налаштувань Intel за замовчуванням для основних функцій, нижчих обмежень потужності та покращення стабільності в певних іграх».

Якщо функцію увімкнено, материнська плата використовує базовий профіль для процесорів 13-го та 14-го поколінь, який відповідає всім обмеженням, визначеним Intel. Втім, дослідники звітують про відчутне зниження продуктивності Core i9-14900KS та інших процесорів К під час застосування обмежень.

Тім Суїні, генеральний директор Epic Games, який часто критикує рішення різних технологічних компаній, позитивно прокоментував запровадження базових профілів.

Thanks ASUS! Users need an easy way to reset settings to those that the hardware maker has validated as being stable. Without this, PC gaming was devolving into unfixable unreliability.

— Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) April 20, 2024