Відеокарти NVIDIA vs процесори Intel: конфлікт обладнання розв’язують виробники материнських плат

Виробники материнських плат пропонують розв’язання проблеми сумісності відеокарт NVIDIA та процесорів Intel 13 та 14 поколінь з серії K. Як і очікувалося, вони змінили профілі процесорів та знизили надто високі обмеження TDP. Нагадаємо, йдеться про помилки відеопам’яті та порушення стабільності під час компіляції шейдерів в іграх.

ASUS

Компанія випустила оновлення BIOS для своїх материнських плат серій Z790 та B760 з новим налаштуванням Intel Baseline Profile. Це має працювати як розв’язання проблеми в один крок.

«Оновлення представляє опцію Intel Baseline Profile, що дозволяє користувачам повернутися до заводських налаштувань Intel за замовчуванням для основних функцій, нижчих обмежень потужності та покращення стабільності в певних іграх».

Якщо функцію увімкнено, материнська плата використовує базовий профіль для процесорів 13-го та 14-го поколінь, який відповідає всім обмеженням, визначеним Intel. Втім, дослідники звітують про відчутне зниження продуктивності Core i9-14900KS та інших процесорів К під час застосування обмежень.

Тім Суїні, генеральний директор Epic Games, який часто критикує рішення різних технологічних компаній, позитивно прокоментував запровадження базових профілів.

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Thanks ASUS! Users need an easy way to reset settings to those that the hardware maker has validated as being stable. Without this, PC gaming was devolving into unfixable unreliability. — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) April 20, 2024

MSI

На запит сайту HardwareLuxx MSI надіслала рекомендовані параметри для користувачів, які мають проблеми зі стабільністю стандартних налаштувань BIOS. Однак BIOS, показаний MSI, ще не доступний у такому вигляді на п’ятницю 26 квітня, слід чекати оновлення.

У налаштуваннях розгону потрібно вибрати Intel Default у налаштуванні CPU Lite Load Control. Крім того, опцію Boxed Cooler слід вибрати у пункті CPU Cooling Tuning, що означає обмеження PL1 253 Вт для процесора Core i9, у той час, як налаштування для великого повітряного кулера виставило б обмеження PL1 288 Вт, а якщо обраний водяний кулер, виставляється повністю відкритий ліміт потужності 4096 Вт, який, на думку багатьох дослідників, є причиною збоїв.

Gigabyte

Компанія Gigabyte також випустила оновлення BIOS для материнських плат із чипсетами Z790 та B760. У Advanced CPU Settings — Intel Baseline можна вибрати Turbo Power Limits.

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Тож рішенням виявилося зниження ліміту потужності процесорів, яке, швидше за все, призведе до зниження продуктивності. Це явно не той результат, який хотіли б бачити власники чипів Core серії K, розрахованих на найвищу можливу продуктивність.

Джерело: HardwareLuxx

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