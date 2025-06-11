Характеристики NVIDIA RTX 5050 для ноутбуків з’явилися у мережі — за кілька днів до ймовірного релізу

Ноутбуки з RTX 50 / NVIDIA

Німецька ІТ-компанія Kiebel випадково розкрила характеристики ще не випущеної відеокарти NVIDIA GeForce RTX 5050 для ноутбуків, котрі мають з’явитися незабаром.

Сайт компанії показав RTX 5050 у ноутбуках Helix 13. Згідно з опублікованими даними, відеокарта базуватиметься на процесорі GB207, який може бути найменшим чипом Blackwell (розмір кристала наразі невідомий). Як зазначає Tom’s Hardware, GB207, ймовірно, виготовлений з використанням техпроцесу TSMC 4N FinFET, подібно до решти сімейства.

Німецький постачальник стверджує, що GeForce RTX 5050 буде оснащена 20 потоковими мультипроцесорами (SM), які еквівалентні 2560 ядрам CUDA. Якщо ця інформація точна, нова відеокарта також буде оснащена 80 ядрами Tensor 5-го покоління та 20 ядрами RT 4-го.

Конфігурація нагадує ту, що NVIDIA використовувала у попередньому поколінні відеокарт для ноутбуків. Проте RTX 5050 побудована на архітектурі Blackwell, яка повинна забезпечити помітне покращення продуктивності.

Мобільна RTX 5050 отримає підвищені тактові частоти. Kiebel навела багато характеристик відеокарти, зокрема базову тактову частоту 2235 МГц та буст до 2520 МГц — на 54% та 44% відповідно вище, ніж у RTX 4050 Laptop. Відеокарта матиме 8 ГБ пам’яті та 128-бітній шині. Також нібито йдеться про пам’ять GDDR7 — всупереч попереднім чуткам про використання GDDR6 через проблеми з вартістю та доступністю.

Kiebel пропонує постачання ноутбуків Helix 13 з RTX 5050 протягом кількох днів. Вони вже почали з’являтися в інших магазинах. Ще у травні Ноутбуки Lenovo Legion та LOQ з NVIDIA RTX 5050 «засвітилися» з ціною від $1500. Ще одна цікава новина цього тижня від NVIDIA — перший тест десктопного процесора N1X у Geekbench.