Ноутбуки Lenovo Legion та LOQ з NVIDIA RTX 5050 з’явилися у магазинах за ціною від $1500

Ноутбук Legion 5 15IRX10 / Lenovo

Ноутбуки Lenovo стали першими, у яких представлені відеокарти NVIDIA RTX 5050. Ціна суттєво перевищує рекомендовану для ноутбуків з RTX 5060.

Ще у січні кілька виробників підтвердили, що NVIDIA зрештою випустить ультрабюджетну мобільну відеокарту Blackwell, але перші ноутбуки з’явилися лише через 5 місяців.

NVIDIA планує випустити RTX 5060 для настільних комп’ютерів та ноутбуків через шість днів. Цілком ймовірно, що RTX 5050 непомітно з’явиться разом з нею. Поки NVIDIA офіційно не підтвердила цей продукт, але пристрої вже з’явилися у каталогах деяких магазинів та на сайтах виробників.

Зокрема, Lenovo пропонуватиме RTX 5050 у нових ноутбуках Legion та LOQ. Це порівняно доступні конфігурації, хоча й не бюджетні. Ціни коливаються від £1150 до £1350, що відповідає діапазону $1500-1800. Варто зазначити, що це досить дорого, оскільки ноутбуки з RTX 5060 очікуються за ціною від $1100.

Обидва ноутбуки Lenovo оснащені процесорами Intel Core i5 HX 13-го покоління. Підтверджено, що RTX 5050 матиме 8 ГБ пам’яті, як і RTX 5060. Відомий інформатор @momomo_us підтверджує тип вбудованої пам’яті GDDR7.

Щодо десктопної NVIDIA RTX 5050 існує невизначеність. Оглядачі очікують, що це може бути перша модель з графічним процесором GB207 або GB206 зі зменшеною кількістю ядер.

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Джерело: VideoCardz