Новини Пристрої 25.03.2026 comment views icon

Intel випустила відеокарту Arc Pro B70: до 32 ГБ пам’яті і ціна від $949

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

Intel випустила відеокарту Arc Pro B70: до 32 ГБ пам’яті і ціна від $949
Intel Arc B580

Intel представила нові відеокарти серії Arc Pro. На тлі дефіциту пам’яті й високих цін на комплектуючі, в цих моделях виробник зробив ставку на великий обсяг пам’яті та баланс між ціною і продуктивністю. Старша модель Intel Arc Pro B70 отримала до 32 ГБ відеопам’яті, а разом із нею компанія готує доступнішу версію Intel Arc Pro B65.


Обидві новинки побудовані на архітектурі Xe2 — тій самій, що використовується в попередніх моделях Arc B570 і B580. Максимальна конфігурація передбачає до 32 Xe2-ядер і до 32 ГБ відеопам’яті. Інших деталей Intel поки що не розкриває, але вже позиціонує ці відеокарти як “економічні, але високопродуктивні рішення”.

За рівнем продуктивності компанія порівнює Intel Arc Pro B70 з Nvidia RTX Pro 4000, хоча конкретних бенчмарків або цифр не наводить. Це залишає простір для запитань, але сам факт такого позиціонування натякає на орієнтацію на професійний сегмент — від роботи з графікою до інженерних задач.

Продажі старшої моделі стартують вже зараз, а рекомендована ціна становить від $949 за еталонні версії. Партнерські варіанти від Arkn, ASRock, Gunnir, Maxsun і Sparkle отримають власні ціни пізніше. Молодша модель Intel Arc Pro B65 з’явиться у середині квітня, але без референсної версії й поки що без оголошеної вартості.


Перші тести Intel Wildcat Lake: бюджетний Core 5 320 майже наздоганяє Ryzen 5

Джерело: notebookcheck

Популярні новини

arrow left
arrow right
“Картопляний геймінг”: ютубер випробовує DLSS 4.5 в роздільній здатності 77p
Intel випустила XeSS 3 MFG: генерація кількох кадрів доступна на відеокартах Arc та в іграх з підтримкою XeSS 2
Intel офіційно підтвердила існування Arc Pro B70
Ціновий хаос: у Європі RTX 5060 Ti 16 ГБ зрівнялись з вартістю RTX 5070
ШІ залишив користувачів без дешевої пам’яті: ціни на RAM і SSD б’ють рекорди
Не жартуйте з рідким металом: витік повністю вивів з ладу RTX 5070 Ti
Zotac б'є на сполох через дефіцит пам’яті: існування виробників відеокарт під загрозою
Intel припиняє виробництво процесорів Core 12 Alder Lake
Слабке місце Intel Core Ultra X9 388H: обмеження PCIe може завадити появі дискретних відеокарт в ноутбуках
GeForce RTX 5090 влаштувала фаєр-шоу на камеру під час першого запуску: випадок не гарантійний
Найшвидший в історії Apple: новий процесор M5 Max перевершив Ryzen AI Max+ 395 та процесори Intel в Geekbench 6
NVIDIA повертає на ринок RTX 3060
Понад 36 Гбіт/c: ентузіасти з Teclab обійшли обмеження тактової частоти у відеокартах RTX 50
Цінова криза: скільки коштують відеокарти Nvidia, AMD та Intel на початку 2026 року
Замість RTX 5090 — пральний порошок: Amazon відмовляється повертати гроші покупцю
AMD Radeon RX 5700 XT за $5 працює нормально після звичайного техобслуговування
Рішення є: Dell прикрутила болтами проблемний 16-контактний роз'єм живлення до відеокарти в готовому ПК
Intel повертається: перші тести Core Ultra 300 демонструють на чверть швидший CPU та графіку рівня мобільної RTX 4050
Intel представила процесори Core Ultra 7 270K Plus та Core Ultra 5 250K Plus
Новий вид шахрайства: продавцю на eBay повернули RTX 5090 без чипа та пам’яті
Найбільш надійне залізо 2025 року: Intel Core Ultra 7 265K — "король" процесорів, Nvidia Founders Edition домінує серед відеокарт
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати