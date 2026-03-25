Intel випустила відеокарту Arc Pro B70: до 32 ГБ пам’яті і ціна від $949

Intel Arc B580

Intel представила нові відеокарти серії Arc Pro. На тлі дефіциту пам’яті й високих цін на комплектуючі, в цих моделях виробник зробив ставку на великий обсяг пам’яті та баланс між ціною і продуктивністю. Старша модель Intel Arc Pro B70 отримала до 32 ГБ відеопам’яті, а разом із нею компанія готує доступнішу версію Intel Arc Pro B65.





Обидві новинки побудовані на архітектурі Xe2 — тій самій, що використовується в попередніх моделях Arc B570 і B580. Максимальна конфігурація передбачає до 32 Xe2-ядер і до 32 ГБ відеопам’яті. Інших деталей Intel поки що не розкриває, але вже позиціонує ці відеокарти як “економічні, але високопродуктивні рішення”.

За рівнем продуктивності компанія порівнює Intel Arc Pro B70 з Nvidia RTX Pro 4000, хоча конкретних бенчмарків або цифр не наводить. Це залишає простір для запитань, але сам факт такого позиціонування натякає на орієнтацію на професійний сегмент — від роботи з графікою до інженерних задач.

Продажі старшої моделі стартують вже зараз, а рекомендована ціна становить від $949 за еталонні версії. Партнерські варіанти від Arkn, ASRock, Gunnir, Maxsun і Sparkle отримають власні ціни пізніше. Молодша модель Intel Arc Pro B65 з’явиться у середині квітня, але без референсної версії й поки що без оголошеної вартості.





Джерело: notebookcheck