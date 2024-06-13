Мексика протестує проти демонстрації прапорів з серіалу «Дім Дракона» на історичному замку. Згенероване рекламне відео, на якому банери Таргарієнів майорять над історичним місцем, розлютило чиновників, які погрожують судовим позовом.

Онлайн-кампанія демонструє пам’ятки архітектури зі всього світу, на яких височіють банери дому Таргарієнів на підтримку короля Ейгона (зелений) або королеви Реніри (чорний). Відеоролики вірусно поширюються в інтернеті, HBO досить вміло використав суміш зображень, створених за допомогою CG, а також справжніх прапорів, які майорять у певних місцях — відео здаються справжніми.

¡Los #Targaryen llegaron a México!🐉🏰 🔥Así luce el Castillo de #Chapultepec en homenaje a la segunda temporada de House Of The Dragon. 📹: @StreamMaxLA pic.twitter.com/p6lrp5CQ7f — quiero tv (@quierotv_gdl) June 12, 2024

Один із роликів показав історичний замок Чапультепек, на якому майоріли чорні прапори Таргарієнів, що викликало роздратування чиновників Національного інституту антропології та історії Мексики.

Офіційні особи оприлюднили таку заяву: «Відтворення зображень цього сайту для використання в просуванні цієї серії не було дозволено. З цієї причини юридичний відділ INAH вживе всіх необхідних юридичних заходів, оскільки це є неправомірним використанням зображень історичного місця».

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HBO не надав жодних коментарів, хоча джерела кажуть, що деякі онлайн-описи відео як створених штучним інтелектом не є точними — це CG, тобто створені за допомогою комп’ютера, як в кіно.

Кампанія дещо нагадує рекламу серіалу A24 «Повстання штатів», яка викликала суперечки через створені за допомогою штучного інтелекту зображення. Іноді вони демонстрували місця, які не показані в серіалі.

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Джерело: The Hollywood Reporter, Associated Press