A24 створила постери до «Повстання штатів» за допомогою нейромереж — аби глядачі краще відчули «вплив війни»

Цікаво, що жодна з епічних бойових сцен на постерах насправді не показана у самому фільмі.

П’ять рекламних зображень до «Повстання штатів» демонструють постапокаліптичні сцени у великих містах США, охоплених конфліктом: тут і «Сфера» серед тліючого Лас-Вегаса, плавуча збройна установка в озері за межами Лос-Анджелеса, човни із біженцями, що пливуть річкою в Чикаго тощо. Загалом усі сцени натякають на руйнування у знакових місцях — щоправда, жодна з них не була показана у фільмі.

«Повстання штатів» обійшлось A24 у $50 млн, однак рекламні зображення натякають на набагато дорожчий фільм, що викликало невдоволення у багатьох глядачів.

«Нічого з цього не відбувається у фільмі», — написав один із коментаторів під дописом студії в Instagram. «Ви продаєте фільм, якого не існує, і це дуже дивно. Я люблю A24 всім своїм серцем, але збентежений цією ситуацією».

Так само не обійшлося без традиційних галюцинацій для ШІ в тому, що стосується географії об’єктів — наприклад, дві будівлі Marina Towers у Чикаго насправді знаходяться на одному березі річки, тоді як на постері вони зображені на протилежних сторонах. Автомобіль з трьома дверима чи гігантський лебідь в озері так само не викликають довіри до технології.

«Ви добре знаєте, як кіноспільнота ставиться до використання контенту, створеного штучним інтелектом», — написав інший користувач. «І негативної реакції на кадри, згенеровані нейромережею для фільму жахів «Пізня ніч з дияволом» було більш ніж достатньо, щоб усім було ясно зрозуміло: МИ НЕ ХОЧЕМО ЦЬОГО. Яка дурість з боку маркетингової команди навіть думати, що це прийнятно».

У коментарі The Hollywood Reporter людина, наближена до студії, заявила, що нейромережі використали, аби допомогти людям «уявити загальнонаціональний вплив вигаданої війни у фільмі»:

«Це зображення штучного інтелекту, натхненні фільмом», — каже джерело. «Увесь фільм — це велике «а що, якби», і тому ми хотіли продовжити цю думку з потужними образами культових пам’яток з антиутопічним реалізмом».

Фільм «Повстання штатів», знятий режисером-сценаристом Алексом Гарлендом, водночас доволі успішно дебютував у прокаті — з рекордними для студії $25,7 млн. За іронією долі, до цього Гарленд був найбільш відомим своєю роботою над стрічкою «Ex Machina» 2014 року, яка попереджала про небезпеку ШІ.

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«Повстання штатів» розповідає про події в США під час громадянської війни — у головних ролях відзначились Кірстен Данст, Вагнер Моура, Кейлі Спейні, Стівен Гендерсон і Нік Офферман. З 11 квітня стрічка транслюється й в українських кінотеатрах.

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