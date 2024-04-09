«Дім дракона», на який ми заслужили: Джордж Мартін випустив нову книжку і вона багатьом може не сподобатися

Джордж Р. Р. Мартін представляє нову книжку, і це, емм… не те, чого від нього чекають. Книжка-розмальовка, яка була оголошена автором «Пісні льоду та полум’я», надійде у продаж 7 травня.

Книжка містить 75 ілюстрацій улюблених сцен, персонажів та логотипів серіалу. Мартін поділився двома сторінками у своєму блозі, на них зображені Алісент Хайтауер та Рейніра Таргарієн разом на одній, та дракон Каракс на іншій.

«Від конфлікту між Рейнірою та Алісент до Деймона, який спалює армію Годувальників крабів, досліджуйте час правління імперії Таргарієнів у Вестеросі за допомогою офіційної книжки-розмальовки «Дім Дракона». Ця книжка-розмальовка, що складається з понад 75 оригінальних ілюстрацій, пропонує можливість знову пережити найдраматичніші моменти надзвичайно популярного шоу», — йдеться в офіційному повідомленні на сторінці книжки на Amazon, де вона коштує $18,99.

Джордж Мартін додає, що завантаження двох сторінок, доступних у його блозі, стане гарною прикрасою для вечірки з переглядом прем’єри другого сезону «Дому Дракона» під час прем’єри першого епізоду 16 червня 2024 року. Серіал є екранізацією книги Мартіна «Вогонь і кров», яка описує історію дому Таргарієнів. Автор уже бачив перші два епізоди та описав їх як потужні, емоційні, карколомні, карколомні та дуже темні.