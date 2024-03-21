HBO анонсує чорно-зелену дуель Таргарієнів у нових трейлерах 2-го сезону «Дому дракона». Прем’єра — 16 червня

Кого оберете ви — чорну фракцію Рейніри чи зелену команду Алісенти?

HBO оприлюднила одразу два відеоанонси продовження «Дому дракона», пропонуючи глядачам обрати сторону, яку вони підтримуватимуть у серіалі. Чорний трейлер присвячений принцесі Рейнірі, її дядьку Деймону та військам на Драконовому камені, а зелений — команді з Королівської гавані, яка включає королеву Алісенту, її батька та синів, короля Ейгона та принца Еймонда.

Заснований на книзі Джорджа Р. Р. Мартіна «Вогонь і кров» серіал «Дім дракона» розповідає про правління династії Таргарієнів у Вестеросі майже за 200 років до подій «Гри престолів» та приблизно через 100 років після того, яка Таргарієни об’єднали Сім королівств. До акторського складу другого сезону увійшли Метт Сміт, Олівія Кук, Емма Д’Арсі, Єва Бест, Стів Туссент, Фаб’єн Франкель, Юен Мітчелл, Том Глінн-Карні, Соноя Мізуно, Ріс Іфанс, Гаррі Коллетт, Бетані Антонія, Фібі Кемпбелл, Фіа Сабан, Джефферсон Холл і Метью Нідхем. Раніше були оголошені новачки — Абубакар Салім, Гейл Ранкін, Фредді Фокс та Саймон Рассел Біл.

Перший сезон «Дому дракона» виходив на HBO з 21 серпня по 23 жовтня 2022 року: дебютна серія зібрала майже 10 мільйонів глядачів і стала найбільшою прем’єрою серіалу HBO в історії. Завершальний епізод переглянули 9,3 млн глядачів, попри те, що напередодні офіційного ефіру його виклали у мережу.

Знімання продовження стартували на студії Leavesden Studios Warner Bros. 11 квітня 2023 року. Торік у грудні Джордж Р. Р. Мартін сказав, що другий сезон отримав «‎дуже темні» епізоди, які змусять глядачів плакати.

Другий сезон «Дому дракона» вийде на HBO 16 червня.

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Чорний трейлер

Зелений трейлер

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