Discord обмежить доступ для користувачів, які не надали паспорт

Олександр Федоткін

Discord оголосив про перевірку віку всіх нових користувачів починаючи з березня. Акаунти, що не пройдуть перевірку на вік, будуть обмежені дозволеним підлітковим контентом.


Рішення аналогічне нещодавній зміні правил на платформі Roblox, яка також почала вимагати від користувачів підтвердити свій вік. Перевірка у Discord здійснюватиметься шляхом оцінки віку за обличчям та через надання документів для підтвердження. Ті самі обмеження вже були введені месенджером у Великій Британії та Австралії, де діє законодавча заборона на користування соцмережами підліткам. Однак користувачі там успішно обійшли перевірку, використовуючи фоторежим Death Stranding. А потім стався виток ідентифікаційних даних та конфіденційної інформації 70 тис. користувачів внаслідок зламу. 

У новій заяві Discord зазначається, що відеоселфі для підтвердження віку не будуть зберігатись на сторонніх серверах, залишаючись на пристроях користувачів. При цьому документи, що засвідчують особу, швидко видалятимуться, переважно одразу після проходження перевірки.

Керівниця глобального відділу політики Discord Саванна Бадаліч в інтерв’ю The Verge не виключає, що користувачі знайдуть нові способи обійти перевірку на вік, однак платформа виявлятиме та усуватиме подібні лазівки наскільки це можливо. До будь-якого облікового запису, який не пройде перевірку, застосовуватиметься ціла низка обмежень. 


  • Фільтри контенту. Користувачі мають бути повнолітніми аби прибрати розмиття контенту, передбаченого для дорослих або відключити це налаштування.
  • Доступ до контенту, серверів та команд застосунку з віковими обмеженнями буде доступний лише повнолітнім користувачам.
  • Вхідні повідомлення із запитами. Прямі повідомлення від сторонніх користувачів за замовчанням спрямовуватимуться в окрему поштову скриньку. Змінити це налаштування зможуть лише повнолітні користувачі, які пройшли перевірку на вік.
  • Повідомлення щодо записів на додавання до друзів. Користувачі отримуватимуть попередження про запити на додавання у друзі від користувачів, яких вони можуть не знати.
  • Вікові обмеження. Проводити стріми зможуть виключно повнолітні особи

Ми писали, що у Франції забороняють соцмережі до 15 років і телефони у школах. Трохи раніше заборона соціальних мереж дітям до 16 років набула чинності в Австралії.

Джерело: Games Industry

