У Франції забороняють соцмережі до 15 років і телефони у школах — парламент був майже одностайний

Depositphotos

Нижня палата французького парламенту (Національні збори) ухвалила законопроєкт про заборону користування соцмережами підліткам до 15 років.





Підліткам також заборонили використання телефонів у середніх школах. Наразі законопроєкт має отримати схвалення Сенату та надійти на підпис президенту Емануелю Макрону для набуття чинності. Зазначається, що депутати нижньої палати парламенту Франції ухвалили законопроєкт 130 голосами проти 21, майже одностайно, що є доволі рідкісним явищем на тлі глибокого розколу з переважної більшості інших питань.

Більшість французьких законодавців називає цю ініціативу найбільшим ефективним захистом дітей від булінгу у соцмережах та від неприйнятного інтернет-контенту. Емануель Макрон активно виступав за схвалення законопроєкту та назвав голосування “важливим кроком” для забезпечення онлайн-безпеки підлітків та їхнього психічного благополуччя. Під час виступу на телебаченні президент закликав представників Сенату якнайшвидше розглянути ініціативу. Він підкреслив, що емоції французьких дітей не можуть продаватись китайським та американським корпораціям.

Макрон також стверджує, що більшість науковців рекомендують скоротити час, який діти молодше 15 років проводять за екранами смартфонів та інших гаджетів. Він переконаний, що більшість батьків у Франції підтримують законопроєкт, що обмежує час, який діти проводять в інтернеті.





Розгляд положень законопроєкту вже найближчими тижнями обговорюватиметься у Сенаті. У разі ухвалення закон може набути чинності вже з початком наступного учбового року у вересні. Аналогічні заходи також можуть бути вжиті у Німеччині, Данії, Італії, Іспанії та інших країнах ЄС. У цих країнах законодавці наразі активно розглядають можливість обмеження на використання соцмереж дітьми.

Першою демократичною країною, яка ввела подібні обмеження, була Австралія. Ухвалений закон заборонив дітям до 16 років використовувати соцмережі, включно з Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, X, YouTube, Reddit, Threads, Twitch та Kick. У перші ж кіля днів після набуття законом чинності було видалено 4,7 млн облікових записів, які ймовірно, належали неповнолітнім дітям та підліткам до 16 років. Закон також передбачає штрафи у розмірі $32 млн за недотримання вимог щодо вікових обмежень.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Раніше ми повідомляли, що у китайських соцмережах користувачів тепер можуть заблокувати за скарги на керівника, дружину чи просто за “гучні зітхання” в інтернеті та інші вислови песимізму. У той же час група з 54 євродепутатів закликала до створення європейських альтернатив американським соціальним мережам. Заміною X Ілона Маска стала W.

Джерело: TechSpot