Дія отримала новий дизайн, а на початку 2024-го застосунок державних послуг стане Open Source

Запуск редизайну застосунку «Дія» став частиною сьогоднішньої презентації Diia Summit — першої з початку повномасштабної війни, який відкрив Президент України Володимир Зеленський. Про нові сервіси в «Дії» — розписали в окремій новині, а тут зосередимося на оновленому дизайні застосунку.
Оновлення дизайну «Дії» — вперше за 3 роки
Редизайн «Дія» не став сюрпризом — його анонсували напередодні. Чому попередній дизайн застарів, днями в спеціальному подкасті розповідали Мстислав Банік (керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифрі) та Вова Смирнов (автор дизайну мобільного застосунку та вебпорталу Дії, нового дизайну Дія.Освіта, засновник, дизайн-директор у Spiilka Design Büro, артдиректор у Megogo).
Під час сьогоднішньої презентації очільник Міністерства цифрових трансформацій і віцепремʼєр-міністр Михайло Федоров звернув увагу на ключову мету редизайну застосунку — безбар’єрність, зручність та простота.
Серед ключових змін — динамічний фон (який одночасно є додатковим елементу захисту від підроблення), єдиний стиль всіх документів зі збільшеними фото, можливість змінювати порядок документів і приховувати окремі (незатребувані) із загального стека.
Частиною редизайну стали оновлені іконки та меню, а також новий персоніфікований розділ Стрічка, який підлаштовується під індивідуальні потреби користувачів. Судячи з опису на презентації, функція цього розділу — все важливе та потенційно корисне (послуги, сповіщення, новини) в одному місці.
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Фактично інтерфейс «Дії», за аналогією з нещодавнім оновленням дизайну Chrome, перемалювали у стилі Material You (актуальне покоління дизайн-системи, яка замінила Material Design з релізом Android 12). Оновлена «Дія» вже доступна — якщо на смартфоні ввімкнено автоматичне оновлення, нова версія завантажиться та встановиться автоматично. Або можна самостійно завантажити та інсталювати його самостійно з магазину застосунків Google та Apple.
Вже на початку 2024 року Мінцифри обіцяє відкрити вихідний код «Дії». Серед інших планів Мінцифри на наступний рік — запуск Дія.Офісу, окремого сервісу для держслужбовців у Дії, а також застосунку Мрія, окремого освітнього застосунку з використанням технологій штучного інтелекту.
Старий дизайн «Дії» на Android
Новий дизайн «Дії» на Android
Промо нового дизайну «Діі» із запису презентації Diia Summit
- «Дія» — український електронний сервіс державних послуг, доступний у смартфоні та вебі, який запустили у 2019 році. На порталі можна отримати онлайн 100+ державних послуг, а в мобільному застосунку, яким користується близько 20 млн українців — доступ до 14 цифрових документів та 30+ сервісів. Цього результати проєкт досяг за три роки — застосунок вперше презентували у 2019 році, а офіційний запуск відбувся у 2020 році.
- Сьогодні застосунком «Дія» користується майже 20 млн людей.