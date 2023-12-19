Внесення змін про ФОП, перереєстрація авто, «е-Підприємець» ─ на Diia Summit представили нові послуги в «Дії»

Під час проведення Diia Summit урядовці розповіли успіхи в галузі цифровізації та плани на найближче майбутнє у цій сфері.

Як заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, від початку повномасштабної війни в Україні запущено 70 цифрових сервісів. Сьогодні «Дією» користується майже 20 млн людей. Найбільш затребувані сервіси — оформлення свідоцтва про шлюб та народження онлайн, електронні декларації з сімейними лікарями, соціальні онлайн-послуги.

Під час проведення Diia Summit розробники представили оновлений дизайн «Дії» та нові послуги в застосунку:

автоматизована послуга «Внесення змін про ФОП». Користувачі зможуть внести зміни в облікові дані ФОП за кілька хвилин без участі реєстратора;

перереєстрація авто. Довгоочікувана послуга купівлі-продажу автомобіля без зайвих паперових документів та посередників;

бета-тест послуги «е-Підприємець»;

послуги для моряків. Необхіжні документа можна оформлювати без зайвих поїздок, черг та витрат часу.

«Ці сервіси покажуть зовсім новий підхід до державних послуг, у якому немає місця корупції та бюрократії», ─ наголошують в Мінцифри.

Наразі розробники «Дії» готують до запуску нові проєкти, які спрощують ведення бізнесу, навчання та роботу держслужбовців. Серед найближчих планів — впровадження освітнього застосунку «Мрія», проєкт «Дія.Офіс» для посадовців, проєкт «Е-резидентство», який надаватиме можливості для іноземців відкривати та вести свій бізнес в Україні без бюрократії та перепон.