Новини Україна 01.09.2023 о 17:12

«Дитяча Дія‎»: Зеленський презентував освітній застосунок «Мрія» – з портфоліо, навчальними курсами та власним ID учнів

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Після анонсу у червні Президент України Володимир Зеленський нарешті презентував новий український проєкт — освітній застосунок для українських шкіл «Мрія».

У першій версії програми буде розміщено портфоліо учнів (з їхніми проєктами, відображенням досягнень чи участі в олімпіадах), бібліотеку з рекомендаціями освітніх програм, курсів, відеоматеріалів, гуртків тощо, а також розклад чи план дня.

Штучний інтелект у застосунку надаватиме рекомендації програм відповідно до особистих освітніх інтересів кожного учня (схожа можливість передбачена й для вчителів).

Зеленський зазначив, що кожна дитина «матиме власний ID ‎ — майже як дорослі в Дії».

Тим часом батьки зможуть відстежувати місцеперебування дітей — зокрема чи перебувають вони в укритті під час повітряних тривог, а також дізнатися, до яких предметів вони мають схильності. Передбачено можливість комунікації з вчителями через месенджер в застосунку.

Пілотну версію проєкту планують запустити до грудня 2023 року. Також наприкінці квітня голова Мінцифри Михайло Федоров анонсував ще два ШІ-проєкти, які наразі знаходяться у роботі — віртуальний помічник «Надія» та система «Голос громадян», що скануватиме соцмережі у реальному часі.

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