«Дія Office» — Мінцифри тестує окремий сервіс для держслужбовців з елементами гейміфікації

Міністерство цифрової трансформації займається створенням нового сервісу для українських чиновників. За допомогою «Дія Office» Мінцифри планує диджиталізувати, гейміфікувати та підвищити прозорість діяльності міністерств. Також це допоможе запровадити публічний контроль за виконанням цілей. Про це розповів голова Мінцифри Михайло Федоров.

Зазначається, що «Дія Office» – це окремий сервіс для держслужбовців у «Дії». Його основна мета диджиталізувати роботу міністерств. Чиновники отримають окремий профіль у «Дії», який запропонує додаткові специфічні послуги та можливості. Наприклад, чиновники зможуть провести опитування чи пропонувати певні ідеї в межах свого міністерства онлайн. Завдяки інтеграції з Google Workspace вдасться спростити деякі процеси, наприклад, призначення зустрічей тощо. Також новий сервіс дозволить чиновникам швидко піти у відпустку або взяти лікарняний ─ всього в кілька кліків.

Крім того, в «Дія Office» додають елементи гейміфікації в роботу чиновників. Вони зможуть оцінити досягнення своїх колег, вручити заохочувальну нагороду, відстежувати прогрес у виконанні цілей інших відділів.

За задумом, звичайні громадяни зможуть слідкувати за виконанням планів міністерств за допомогою «Дія Office». В такому випадку функції будуть обмеженими, проте пересічні українці зможуть подивитися, які цілі міністерств, хто і за що відповідає, скільки грошей витрачає.

«Тобто дашборд конкретного міністерства», – каже Федоров.

Наразі тривають роботи над реалізацією «Дія Office», а тестовий запуск сервісу запланований на останній тиждень вересня 2023 року. Тестування відбуватиметься в рамках Мінцифри. Що цікаво, правова база для «Дія Office» поки що не готова. Наразі продукт перебуває на стадії бета-тестування.

«Це новий етап розвитку «Дії». Він починається з держслужби. Потім будуть інші сфери – «Дія Military», можливо, інші напрями», – каже Федоров.

Джерело: forbes