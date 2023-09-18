Новини Софт 18.09.2023 о 15:14

«Дія Office» — Мінцифри тестує окремий сервіс для держслужбовців з елементами гейміфікації

https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg

Вадим Карпусь

Автор новин

Міністерство цифрової трансформації займається створенням нового сервісу для українських чиновників. За допомогою «Дія Office» Мінцифри планує диджиталізувати, гейміфікувати  та підвищити прозорість діяльності міністерств. Також це допоможе запровадити публічний контроль за виконанням цілей. Про це розповів голова Мінцифри Михайло Федоров.

Зазначається, що «Дія Office» – це окремий сервіс для держслужбовців у «Дії». Його основна мета диджиталізувати роботу міністерств. Чиновники отримають окремий профіль у «Дії», який запропонує додаткові специфічні послуги та можливості. Наприклад, чиновники зможуть провести опитування чи пропонувати певні ідеї в межах свого міністерства онлайн. Завдяки інтеграції з Google Workspace вдасться спростити деякі процеси, наприклад, призначення зустрічей тощо. Також новий сервіс дозволить чиновникам швидко піти у відпустку або взяти лікарняний ─ всього в кілька кліків.

Крім того, в «Дія Office» додають елементи гейміфікації в роботу чиновників. Вони зможуть оцінити досягнення своїх колег, вручити заохочувальну нагороду, відстежувати прогрес у виконанні цілей інших відділів.

За задумом, звичайні громадяни зможуть слідкувати за виконанням планів міністерств за допомогою «Дія Office». В такому випадку функції будуть обмеженими, проте пересічні українці зможуть подивитися, які цілі міністерств, хто і за що відповідає, скільки грошей витрачає.

«Тобто дашборд конкретного міністерства», – каже Федоров.

Наразі тривають роботи над реалізацією «Дія Office», а тестовий запуск сервісу запланований на останній тиждень вересня 2023 року. Тестування відбуватиметься в рамках Мінцифри. Що цікаво, правова база для «Дія Office» поки що не готова. Наразі продукт перебуває на стадії бета-тестування.

«Це новий етап розвитку «Дії». Він починається з держслужби. Потім будуть інші сфери – «Дія Military», можливо, інші напрями», – каже Федоров.

Джерело: forbes

Завантаження коментарів...

Топ 10 текстів

Дописи
Чому укр/рос-мовнiсть — фігня!
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/08/Bezymyannyj-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/08/Bezymyannyj-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/08/Bezymyannyj-150x150.png

ydri

автор

Дописи
Lenovo Thinkpad Х220 – космічний імператор або «ласкаво просимо в секту»!
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/ledifen-gordonfreeman-finale-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/ledifen-gordonfreeman-finale-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/ledifen-gordonfreeman-finale-150x150.jpg

Назар Яворський

mr.Karter

Дописи
CEX і DEX: розрізняємо види криптобірж
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/08/IMG_1760-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/08/IMG_1760-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/08/IMG_1760-150x150.jpg

Павло Осадчук

копірайтер з досвідом у Web3 і крипті

Загрузити ще

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати