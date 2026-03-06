banner
Треди за гроші: X запускає Exclusive Threads для заробітку авторів

Вадим Карпусь

Треди за гроші: X запускає Exclusive Threads для заробітку авторів
X / Depositphotos

Соцмережа X (раніше Twitter) анонсувала нову функцію монетизації для авторів контенту. Вона отримала назву Exclusive Threads і дозволяє авторам робити частину гілок публікацій платною для читачів. Інструмент входить до ширшого пакета можливостей Creator Subscriptions 2.0, спрямованого на збільшення доходів авторів та залучення нових підписників.


Як працює Exclusive Threads

Нова функція Exclusive Threads дає змогу авторам публікувати початок треду у відкритому доступі, а продовження — приховувати за платною підпискою. Таким чином користувачі бачать “приманку” у вигляді першого допису, але щоб прочитати повний матеріал, їм доведеться оформити підписку на автора.

У компанії пояснили принцип роботи так:

“Creator Subscriptions 2.0 уже тут: потужні нові інструменти, щоб збільшувати кількість підписників і заробляти більше. Представляємо Exclusive Threads — можна заблокувати будь-який допис у треді лише для підписників. Заінтригуйте в першому пості, а решту монетизуйте. Кнопки підписки тепер вбудовані безпосередньо в розмову”.

Фактично система дозволяє створювати частково відкриті дискусії: перший допис залишається публічним, тоді як подальші пости можуть бачити лише платні підписники.


Щоб спростити конверсію читачів у платних підписників, X інтегрувала кнопки підписки безпосередньо у треди. Коли користувач намагається відкрити закриту частину ланцюжка повідомлень, платформа пропонує оформити підписку.

Компанія показала демонстраційний GIF, який опублікували в акаунті X Creators. На ньому видно, що кнопка підписки з’являється прямо в ланцюжку повідомлень — поряд із закритими постами.

Монетизація в X для авторів

Запуск Exclusive Threads — частина більш масштабної стратегії платформи з розвитку економіки авторів. Останнім часом X активно додає нові інструменти монетизації. Серед них — спеціальна позначка Paid partnership для спонсорованих публікацій.

Такі інструменти мають зробити платформу привабливішою для блогерів, журналістів та інших творців контенту, які можуть отримувати прямий дохід від аудиторії.

Без X Ілона Маска: європейські інституції запускають соцмережу W (“Ві”)

Джерело: engadget

