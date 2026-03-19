DLSS 5 посіяла паніку серед розробників Resident Evil Requiem

Розробники Resident Evil Requiem з Capcom були відверто шоковані презентацією NVIDIA нового покоління апскейлера DLSS 5.





Художників з Capcom занепокоїло те, як змінився вигляд головної героїні Грейс після застосування апскейлера. Для них презентація стала повною неочікуваністю. За словами багатьох критиків, покращення освітлення та більша деталізація перекривають початковий задум геймдизайнерів.

У пресрелізі NVIDIA переконувала, що Capcom, Ubisoft та Bethesda схвально поставились до DLSS 5. Цитувався навіть виконавчий директор Capcom Джун Такеучі, за словами якого, покращення зроблять майбутні ігри серії Resident Evil ще більш захопливими.

За інформацією Insider Gaming, яке поспілкувалось з розробниками з Capcom. Творців геймдеву шокували результати рендерингу Грейс. Їх не попередили про демонстрацію DLSS 5 заздалегідь. Наразі їх турбує питання, чи змінилась позиція їхньої компанії стосовно використання інструментів генеративного ШІ.





До цього у Capcom заявляли, що генеративний ШІ корисний під час пошуку ідей та підвищення ефективності творчої роботи. Проте керівництво компанії заявляло, що процес машинного навчання не замінить реальних художників.

В Ubisoft більш прихильно ставляться до інструменту машинного навчання, очікуючи, що нейронний рендеринг створюватиме переконливі ігрові світи. Журналісти з Insider Gaming поспілкувались з одним з розробників, який підтвердив, що не був поінформований про презентацію DLSS 5.

Ці заяви різко контрастують з тим, що заявив старший директор з глобальних зв’язків NVIDIA Бен Берраондо у соцмережах, що нібито в Capcom схвально поставились до оновленого образу Грейс Ешкрофт. На думку критиків технології, новий образ головної героїні Resident Evil Requiem не тільки результат покращеної роботи зі світлом. Зміна структури обличчя нагадує результат застосування б’юті-фільтра, на кшталт того, що використовується в Instagram.

This example worked on by the team at Capcom – game developers have detailed artistic control — Ben Berraondo (@MrBenB) March 16, 2026

Гендиректор NVIDIA Дженсен Хуанг вже виступив із заявою, що геймери помиляються, а творці геймдеву повністю контролюють, як нейронна обробка покращує їхню роботу. Однак багато хто занепокоєний тим, що під тиском керівництва розробникам доведеться або використовувати ШІ, або готуватись до звільнення.

Раніше ми писали, що DLSS 5 не просто рендерить кожен кадр, а додатково працює з освітленням, приймаючи на вході кольорові та динамічні вектори та використовуючи ШІ для створення фотореалістичного освітлення та покращеної деталізації.

Джерело: Insider Gaming; NotebookCheck