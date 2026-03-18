Дженсен Хуанг відповів геймерам: DLSS 5 не халтура від ШІ

Олександр Федоткін

Дженсен Хуанг / NVIDIA

Гендиректор NVIDIA Дженсен Хуанг відкидає критику багатьох геймерів стосовно продемонстрованої на GTC 2026 технології DLSS 5.


Нова версія апскейлера використовує NPU для рендерингу, пропускаючи ігрові кадри через шар ШІ для відтворення гіперреалістичних сцен. Чимало геймерів назвали продемонстровану технологію “халтурою ШІ”. Однак CEO NVIDIA з ними категорично не згоден.

“По-перше, вони абсолютно неправі. Причина в тому, що, як я дуже докладно пояснив, DLSS 5 поєднує управління геометрією, текстурами та всім іншим у грі з генеративним ШІ. Це не постобробка, це не постобробка на рівні кадрів, це генеративне управління на рівні геометрії”, — переконує Дженсен Хуанг.

Гендиректор NVIDIA спростовує твердження, що новий апскейлер — просто фільтр ШІ для покращення якості зображення. Він стверджує, що технологія інтегрована у конвеєр 3D-рушія. Вона дозволяє створювати те, що Хуанг називає “генеративним управлінням”.

Перетворить ігри на кіно: NVIDIA представила DLSS 5Перетворить ігри на кіно: NVIDIA представила DLSS 5Перетворить ігри на кіно: NVIDIA представила DLSS 5Перетворить ігри на кіно: NVIDIA представила DLSS 5Перетворить ігри на кіно: NVIDIA представила DLSS 5Перетворить ігри на кіно: NVIDIA представила DLSS 5

При цьому DLSS 5, за його словами, гарантує, що задіяний шар ШІ не вгадуватиме під час покращення візуальної якості кадрів. Натомість штучний інтелект використовує структуровані дані, зокрема, геометрію, вектори руху, та глибину кадру, для генерації текстур з гіперреалістичною якістю замість поширеної думки про неякісну обробку з боку ШІ.


Окрім цього CEO NVIDIA зазначив, що розробники самостійно вирішуватимуть, чи інтегрувати їм DLSS 5 у власні ігри. Як зазначає Хуанг, новий апскейлер являє аналог ChatGPT у сфері апскейлінгу, коли розробники подають структуровані дані для генерації реалістичних кадрів. Однак значною мірою критика стосувалась того, що ШІ в ході рендерингу значно змінює оригінальні кадри.

Раніше ми писали, що DLSS 5 не просто рендерить кожен кадр, а додатково працює з освітленням, приймаючи на вході кольорові та динамічні вектори та використовуючи ШІ для створення фотореалістичного освітлення та покращеної деталізації. Нещодавно ентузіаст продемонстрував, як  DLSS відновлює зображення у Kingdom Come Deliverance 2 з 38×22p.

Джерело: Tom’s Hardware

