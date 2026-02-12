DLSS 4.5 "на максималках": в Digital Foundry дізнались як зробити ідеальний апскейлінг

Digital Foundry

Спеціалісти з Digital Foundry дізнались, що відключення вбудованого в ігри шумозаглушувача дозволяє DLSS 4.5 краще працювати з пресетами L та M.





За низьких налаштувань із використанням пресетів M та L виникають шуми у відображеннях, згенерованих шляхом трасування променів. Однак це можна виправити, якщо відключити вбудований у гру шумозаглушувач, що значно покращить якість зображення та результат рейтрейсингу.

Це виправлення демонструє, що в пресетах M та L існують проблеми, які Nvidia має виправити, можливо вже у наступній версії апскейлера. При цьому шумозаглушення DLSS 4.5 було б краще за аналогічну функцію, інтегровану в ігри. У Digital Foundry зазначають, що апскейлер з такими можливостями творив би чудеса для ігор з інтенсивним трасуванням променів.





Намагаючись визначити причини низької якості зображення при включеному внутрішньоігровому шумозаглушенні, технічні спеціалісти порадились зі стороннім розробником та дізнались, що пресети M та L погано взаємодіють з ефектами шумозаглушення рейтрейсингу, які виконуються перед масштабуванням зображення з нижчою роздільною здатністю за допомогою DLSS. Окрім цього у апскейлер Nvidia, ймовірно, вбудований власний шумозаглушувач, який конфліктує з ігровим. В цілому в Digital Foundry дійшли висновку, що пресети L та M досить схожі один на одного, при цьому L має перевагу в кращій обробці шуму і спотворень рослинності.

Ми писали, що експериментатор з’ясував, до якого порога можна знизити роздільну здатність за допомогою DLSS 4.5 та що вийде в результаті. Для цього йому довелося зняти обмеження NVIDIA. Нещодавно вийшла офіційна публічна версія NVIDIA App з DLSS 4.5 для всіх користувачів відеокарт RTX. Між тим перші незалежні тести DLSS 4.5 підтверджують значне падіння продуктивності на відеокартах попередніх поколінь.

Джерело: Tech4Gamers