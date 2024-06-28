До лікарні через «Дію» — у застосунку з’являться медичні дані

Кабмін підтримав постанову, яка передбачає відображення медичних даних українців в застосунку «Дія».

Згідно з Мінцифри, надалі через «Дію» українці зможуть зареєструватися або авторизуватися в електронній системі охорони здоровʼя (ЕСОЗ) як пацієнт, обрати сімейного лікаря, подати запит на підписання декларації чи, за потреби, скасувати поточну.

Також можна вносити зміни до персональних даних в ЕСОЗ одразу через «Дію» — наразі для того, аби змінити будь-яку інформацію про себе (навіть номер телефону) необхідно звертатися до лікаря напряму або подавати звернення до НСЗУ.

Найближчим часом у застосунку ви зможете скористатися наступними функцями:

зареєструватися як пацієнт у центральній базі даних ЕСОЗ

самостійно подавати декларації про вибір лікаря — сімейного лікаря, терапевта чи педіатра

переглядати раніше подані декларації, а за потреби — розірвати декларацію з лікарем

змінити свої персональні дані, які є в центральній базі даних ЕСОЗ

Надалі функціонал сервісу планують розширювати.

Український електронний сервіс державних послуг запустили у 2019 році, а за рік офіційно запрацював окремий мобільний застосунок «Дія» — який вже перетнув позначку у 20 млн унікальних користувачів (чимала частина прийшла саме за час повномасштабного вторгнення — якщо у лютому 2022-го налічувалось 14 млн, то вже у травні 2023-го — 19 млн).

Нагадаємо, що на початку липня на порталі «Дія» планують запустити в бета-тесті електронне бронювання.