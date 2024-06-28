Новини Софт 28.06.2024 о 18:12 comment views icon

До лікарні через «Дію» — у застосунку з’являться медичні дані

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg

Катерина Даньшина

Авторка новин

До лікарні через «Дію» — у застосунку з’являться медичні дані

Кабмін підтримав постанову, яка передбачає відображення медичних даних українців в застосунку «Дія».

Згідно з Мінцифри, надалі через «Дію» українці зможуть зареєструватися або авторизуватися в електронній системі охорони здоровʼя (ЕСОЗ) як пацієнт, обрати сімейного лікаря, подати запит на підписання декларації чи, за потреби, скасувати поточну.

Також можна вносити зміни до персональних даних в ЕСОЗ одразу через «Дію» — наразі для того, аби змінити будь-яку інформацію про себе (навіть номер телефону) необхідно звертатися до лікаря напряму або подавати звернення до НСЗУ.

Найближчим часом у застосунку ви зможете скористатися наступними функцями:

  • зареєструватися як пацієнт у центральній базі даних ЕСОЗ
  • самостійно подавати декларації про вибір лікаря — сімейного лікаря, терапевта чи педіатра
  • переглядати раніше подані декларації, а за потреби — розірвати декларацію з лікарем
  • змінити свої персональні дані, які є в центральній базі даних ЕСОЗ

Надалі функціонал сервісу планують розширювати.

Нагадаємо, що на початку липня на порталі «Дія» планують запустити в бета-тесті електронне бронювання.

Онлайн-курс Бізнес-аналіз. Basic Level від Hillel IT School.
В ході курсу студенти навчаться техніці збору і аналізу вимог, документуванню та управлінню документацією, управлінню ризиками та змінами, а також навчаться моделювати процеси і прототипуванню.
Приєднатися

Мінцифри назвало строки запуску електронного бронювання в «Дії»


Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати