Новини Україна 25.01.2024 о 13:06 comment views icon

У «Дії‎» — 20+ мільйонів користувачів. Наразі застосунок пропонує 30+ сервісів та 14 документів

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Український електронний сервіс державних послуг запустили у 2019 році, а за рік офіційно запрацював окремий мобільний застосунок, який на цю мить перетнув позначку у 20 млн унікальних користувачів.

Наразі портал «Дії‎» пропонує 100+ державних послуг, тоді як мобільна програма — 14 документів та 30+ сервісів, серед яких заявка на програму єВідновлення, військові облігації, перереєстрація авто, сплата судового штрафу чи податків тощо.

З початку повномасштабного вторгнення росії «Дія» додала ще 5 млн нових користувачів — на початку лютого 2022 року їх налічувалося 14 млн, а у травні 2023-го — 19 млн.

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Торік у грудні застосунок отримав новий дизайн — вперше за 3 роки існування. Серед ключових змін — динамічний фон (який одночасно є додатковим елементу захисту від підроблення), єдиний стиль всіх документів зі збільшеними фото, можливість змінювати порядок документів і приховувати окремі (незатребувані) із загального стека.

Також на початку 2024 року Мінцифри обіцяє відкрити вихідний код «Дії». Серед інших планів Мінцифри на наступний рік — запуск Дія.Офісу, окремого сервісу для держслужбовців у Дії, а також застосунку Мрія, окремого освітнього застосунку з використанням технологій штучного інтелекту.

Раніше США анонсувало ще $150 млн допомоги на підтримку цифрової трансформації України. Тим часом команда «Дії‎» веде перемовини щодо експорту сервісу із 10 країнами — зокрема Замбією, Колумбією й Еквадором. На початку 2023 року перший схожий проєкт запустили в Естонії — державний застосунок mRiik на базі «Дії».

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