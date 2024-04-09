До місяця на відновлення: українські хакери BLACKJACK зламали московську каналізацію

Наближені до кібердепартаменту Служби безпеки України хакери з групи BLACKJACK знищили ІТ-інфраструктуру компанії «Москоллектор».

Про це повідомило видання Liga.net з посиланням на джерела у Силах безпеки та оборони.

«Москоллектор» відповідає за експлуатацію підземних водопровідних труб, кабелів зв’язку, силових кабелів та тепломереж російської столиці.

Таким чином українським хакерам вдалося:

вимкнути 87 000 датчиків різних систем оповіщення по всій Москві та Підмосков’ї;

також знищити 70 серверів;

знищити 90 терабайтів даних компанії (електронні листи, резервні копії, контракти).

Відомо, що відновлення функціонування каналізації може заняти місяць.

«Зараз робота об’єкта критичної інфраструктури Москви повністю заблокована, компанія не може реагувати на аварії та надзвичайні події. Відновлення її функціонування займе від 15 до 30 діб. Побажаємо різних техногенних катастроф Москві у ці дні», – підсумував співрозмовник.

За його даними, такий вигляд мав сайт компанії після атаки: