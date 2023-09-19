Новини IT-бізнес 19.09.2023 о 10:26

Продажі музики в США сягнули $8,4 млрд — новий абсолютний рекорд. Понад 80% припало на стримінг

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Американська асоціація компаній звукозапису (RIAA) опублікувала піврічний звіт про доходи музичної індустрії: де роздрібні доходи зросли на 9,3% до історичного максимуму у $8,4 млрд, а оптові — на 8,3% до $5,3 млрд.

Прибуток від стримінгу зріс на 10,3% порівняно з минулим роком — до $7 млрд, що становить близько 84% роздрібного доходу від музики в США загалом.

Продажі музики в США сягнули $8,4 млрд — новий абсолютний рекорд. Понад 80% припало на стримінг

RIAA чітко зазначає, що дохід від платних передплат зріс на 11% до $5,5 мільярдів, але їхня загальна кількість зросла всього на 6% — що, скоріш за все, обумовлене різким зростанням цін. Apple Music до прикладу підвищила стандартну вартість місячної передплати в четвертому кварталі минулого року, а  Amazon Music у січні.  Гігант потокового передавання музики Spotify у липні підвищив ціну на свою флагманську підписку Premium у США до $10,99.

Продажі музики в США сягнули $8,4 млрд — новий абсолютний рекорд. Понад 80% припало на стримінг

Такі високі показники доходів різко контрастують з заявами виконавців, більшість з яких взагалі не заробляють значних грошей за трансляції й нині сперечаються за авторські права.

У повному звіті про галузь є більше діаграм і графіків — шанувальники вінілу будуть раді побачити, що формат продовжує розвиватися, а аудіоносії досягають найвищого доходу з 2013 року, хоча він порівняно невеликий — $882 мільйони. З цієї суми на вініл припадає $632 мільйони — 72% від загальних продажів.

Продажі вінілових платівок перевищили продажі CD вперше з 1987 року

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Продажі музики в США сягнули $8,4 млрд — новий абсолютний рекорд. Понад 80% припало на стримінг
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У вініловому сегменті фактично було продано менше платівок у першому півріччі 2023 року порівняно з першим півріччям 2022 року (23,4 млн проти 23,8 млн відповідно), що свідчить про те, що ціна на вініл також зростає.

Продажі музики в США сягнули $8,4 млрд — новий абсолютний рекорд. Понад 80% припало на стримінг

Джерело: The Verge, MusicBusinessWorldwide

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Помилки в статтях авторів і “авторів” новин і оглядів
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