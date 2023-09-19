Продажі музики в США сягнули $8,4 млрд — новий абсолютний рекорд. Понад 80% припало на стримінг

Американська асоціація компаній звукозапису (RIAA) опублікувала піврічний звіт про доходи музичної індустрії: де роздрібні доходи зросли на 9,3% до історичного максимуму у $8,4 млрд, а оптові — на 8,3% до $5,3 млрд.

Прибуток від стримінгу зріс на 10,3% порівняно з минулим роком — до $7 млрд, що становить близько 84% роздрібного доходу від музики в США загалом.

RIAA чітко зазначає, що дохід від платних передплат зріс на 11% до $5,5 мільярдів, але їхня загальна кількість зросла всього на 6% — що, скоріш за все, обумовлене різким зростанням цін. Apple Music до прикладу підвищила стандартну вартість місячної передплати в четвертому кварталі минулого року, а Amazon Music у січні. Гігант потокового передавання музики Spotify у липні підвищив ціну на свою флагманську підписку Premium у США до $10,99.

Такі високі показники доходів різко контрастують з заявами виконавців, більшість з яких взагалі не заробляють значних грошей за трансляції й нині сперечаються за авторські права.

У повному звіті про галузь є більше діаграм і графіків — шанувальники вінілу будуть раді побачити, що формат продовжує розвиватися, а аудіоносії досягають найвищого доходу з 2013 року, хоча він порівняно невеликий — $882 мільйони. З цієї суми на вініл припадає $632 мільйони — 72% від загальних продажів.

У вініловому сегменті фактично було продано менше платівок у першому півріччі 2023 року порівняно з першим півріччям 2022 року (23,4 млн проти 23,8 млн відповідно), що свідчить про те, що ціна на вініл також зростає.

Джерело: The Verge, MusicBusinessWorldwide