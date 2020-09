Программист запустил классическую игру Doom 1993 года на… тесте на беременность

На каких только устройствах энтузиасты не умудрялись запускать игру Doom. Игру успешно смогли запустить на умных часах Apple Watch, телевизионной приставке Apple TV, сенсорной панели Touch Bar ноутбука MacBook Pro и даже на камере Kodak DC260 1998 года выпуска. Но останавливаться на этом энтузиасты не намерены и продолжают покорять всё новые и новые гаджеты. В этот раз руки программиста из Калифорнии Фуна Тьюринга попал тест на беременность.

and it can’t yet run doom. That’s going to be way tricky, even cheating and having a modern desktop computer connected to it… but I CAN play back a doom video on it, which is kinda close? (Using a different dithering method here so that you can see anything: doom is dark) pic.twitter.com/BhJLYkQlXp

Буквально на днях Фун Тьюринг опубликовал в сервисе микроблогов Twitter несколько коротких видео. На одном из них видно, что игровой процесс Doom действительно демонстрируется на крохотном дисплее электронного теста на беременность. Если этого покажется мало, он показал воспроизведение на дисплее теста фрагмента из игры The Elder Scrolls V: Skyrim, фрагмента клипа Never Gonna Give You Up Рика Эстли и другие ролики.

hey you, you’re finally awake. You were trying to get pregnant, right? pic.twitter.com/uCgmymvahS

На этом он не стал ограничиваться и через 2 дня показал, что на тесте на беременность Doom можно не только демонстрировать, но также играть в него. Для этого нужно лишь подключить органы управления.

Yesterday I had a lot of retweets and reddit posts and such for playing Doom on a pregnancy test.

But as I explained then, it wasn’t really PLAYING on a pregnancy test, it was just a video being played back, not an interactive game.

Well, now it is. It’s Pregnancy Test Doom! pic.twitter.com/Nrjyq07EVv

— foone (@Foone) September 7, 2020