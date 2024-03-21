Доплатіть за твіти: Ілон Маск запустив в X (Twitter) нову підписку на API для девелоперів

Соціальна мережа X (раніше Twitter) у вівторок запустила нову підписку в сервісі API для розробників.

Про це повідомив TechCrunch.

Цей апгрейд дасть можливість розробникам за $100 робити приблизно 10 тис. публікацій, якщо вони досягнуть ліміту.

Ілон Маск обмежив безплатний доступ до API і запропонував підписки в минулому році. Спочатку був Basic — від $100 доларів на місяць.

Вже в 2024 році компанія представила підписку Pro — $5 000 з лімітами побільше.

Проте у розробників не було можливості отримати більше твітів, якщо вони досягли ліміту. Їм доводилось або почекати, або оформлювати дорожчу підписку.

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З запуском нових тарифів стало відомо, що також будуть обмеження на кількість апгрейдів, які розробники можуть придбати. Розробники з базовим рівнем мають обмеження в 10 апгрейдів, а розробники з професійним рівнем — 5 апгрейдів на місяць. Зміни API X значно вплинули на екосистему сторонніх розробників, і багато інструментів зосередилися на інших соціальних платформах.

Зазначимо, що з 9 лютого 2023 Twitter більше не надає безплатний доступ до API (як до версії 1.1, так і до 2). Натомість для розробників запустили “базову передплату”. Поступово з’являлися і нові функції підписки.

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