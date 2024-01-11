Дописи авторів на ІТС в 2024: що буде далі

Всім привіт в новому 2024-му році!

Свята пройшли і, поки ми готуємо нові конкурси та продовження Марафону авторів ІТС(про це я напишу окрему новину найближчим часом), прийшов час розказати, які ж в нас плани з розвитку напрямку дописів, як таких.

По-перше, пріорітетним бачу структурування і сегрегацію дописів саме у вкладці “Дописи”. Читачу треба надати можливість фільтрування відображення статтей по якимось принциповим напрямкам: “залізо”, “ноути”, “фільми” тощо.

По-друге, я аж здивувався коли в одному з останніх минулорічних етапів Марафону дописів авторів ІТС, в коментах людина здивовано питала – а що це за конкурси такі, а які умови і час проведення? Тобто, випадковий читач, який зайшов прочитати статтю автора навіть не здогадувався, що вона – конкурсна. Так не має бути. З однієї сторони, перетворити “головну” сторінку порталу в аналог газети “Ріо” і віртуальний ринок Троєщина часів 90х років – така собі перспектива. Не можна повісити на постійній основі банер про наявні конкурси – і так головна перенасичена контентом. Але, начебто, ми придумали рішення, яке спробуємо реалізувати найближчим часом. Відвертати увагу читача воно не має, але може суттєво підвищити “залученість” майбутніх авторів до написання статей та зменшить відсоток тих, хто не буде знати, що зараз проходить якийсь конкурс.

По-третє, пора вже вводити рейтингову систему для авторів. Уявлення, як воно має виглядати в нас є, залишилось це втілити в життя.

Як завжди, буду вдячний за якісь нові ідеї, чи те, як ви бачите реалізацію вищенаписаного.

Тільки не кажіть нічого про Disqus, все що з цього чортового продукту можна було “вижати”, ми вже зробили. Нажаль. І, як би мені не хотілось, наприклад, перенесення бейджів під аватар користувача, щоб було б хоч видно що на них, чи от, реалізувати постійний підпис користувача, це технічно зробити на цій платформі не можливо. Принаймні, зараз.

І взагалі, свята, яки ми б вони не були, закінчились, варто прокидатись 🙂

В очікуванні запуску нових конкурсів, пропоную нашим шановним авторам “розім’ятись”, позмагавшись в написанні статей в довільному форматі, наприклад, на такі ось теми: “На які ігри я найбільше чекаю в цьому році” та “Які кіноновинки варті уваги, а на які не варто витрачати час” тощо.

З надією на продуктивний рік, чекаю на ваші статті та пропозиції!