Дослідник розробив гаджет на базі Raspberry Pi, що здатний зчитувати біосигнали мозку — він обійдеться у $350 та не потребує інвазивного втручання

Дослідник Імперського коледжу Лондона Ільдар Рахматулін запустив краудфандингову кампанію для збору коштів на створення дешевого, доступного та багатоцільового «інтерфейсу мозок-комп’ютер».

Проєкт під назвою PiEEG розроблений для доступного, але надзвичайно точного зчитування біосигналів мозку — це, свого роду, гаджет для електроенцефалографії (ЕЕГ), електроміографії (ЕМГ) і електрокардіографії (ЕКГ), який не поширює інфекції для досягнення своєї мети.

Щоб створити готовий продукт дослідник розпочав краудфандингову кампанію із залучення $4000 — на момент написання статті до проєкту долучились 19 спонсорів і його фінансування нині становить 176% (зібрано $7050).

PiEEG використовує плату розширення для Raspberry Pi 3 або Raspberry Pi 4, яка сумісна з різними типами електродів. Адаптер зможе використовувати будь-який зацікавлений користувач — для вимірювання та запису біосигналів мозку достатньо під’єднати електроди та запустити сценарій Python.

Отримані дані можна використовувати для різних цілей у наукових, освітніх або навіть розважальних програмах — керування розумним домом, ігри, робототехніка, друк на віртуальній клавіатурі або «навіть експерименти з поліграфом».

Завдяки доступності плати Raspberry Pi, проєкт PiEEG буде набагато дешевшим порівняно з іншими пристроями для біосканування. Дослідники оцінюють максимальні витрати на апаратне забезпечення в $350 доларів, тоді як програмне забезпечення є повністю відкритим. Офіційний репозиторій GitHub містить вихідний код, файли дизайну, таблицю даних і приклади проєктів. Будь-хто може налаштувати PiEEG так, як йому потрібно, завдяки ліцензії General Public License (GPL) v3.0 з відкритим кодом.

Дослідник вже продемонстрував, як працює PiEEG, керуючи світлодіодами та іграшковим роботом. Але потенціал для застосування PiEEG набагато більший, каже Рахматулін, оскільки пристрій можна використовувати в різних галузях і програмах, а обробку даних можна виконувати на Python, C і C++.

Нагадаємо, що наприкінці 2022 року стартап Synchron, що розробив безпечний інтерфейс для спілкування «силою думки», отримав дозвіл на проведення досліджень на людях. Перші випробування мають довести, що технологія безпечна для використання на людях та передбачають імплантування технології щонайменше 6 пацієнтам. У той час як конкуренти вживлюють пристрої за допомогою операції на відкритому мозку, цей стартап покладається на менш інвазивний підхід, який базується на ендоваскулярних методах (введення імплантів через кровоносні судини).

Щодо Neuralink Ілона Маска, то регулятори поки відхилили заявку компанії на тестування чипів на людях.

Джерело: Techspot