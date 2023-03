«Це людський мозок, а не автомобіль». Регулятори відхилили заявку Ілона Маска щодо тестування чипів Neuralink на людях

Ілон Маск неодноразово обіцяв, що Neuralink «скоро» розпочне тестувати власний інтерфейс «мозок-комп’ютер» на людях, однак про відмову регуляторів ніколи не згадував.

За даними Reuters, Neuralink подала заявку до Управління з продовольства і медикаментів США (FDA) на початку 2022 року. Регулятори виявили десятки проблем в технології, а бажання Маска вживляти літієві батареї в тіло людей їх налякало.

Ексспівробітник FDA Віктор Краутгамер, який пропрацював понад 30 років як в.о. директора офісу, що розглядає запити на випробування мозкових імплантатів на людях, натякнув на одне з зауважень. Мовляв, крихітні дроти пристрою можуть мігрувати до інших областей мозку та викликати запалення, порушувати важливі функції мозку та розривати кровоносні судини.

Попри відмову FDA, десь за рік Ілон Маск знову заявив, що випробування чипів на людях розпочнуться «за кілька місяців». Співробітники неодноразово заявляли, що в лабораторіях Neuralink досить напружена атмосфера і на них тиснуть, щоб прискорити процес.

У 2019 році Маск повідомив, що Neuralink вживила імплант у голову мавпі, яка після цього «змогла керувати комп’ютером». Відтоді компанія регулярно публікує відео, на яких мавпи нібито грають у відеоігри чи друкують текст Також технологія випробовувалась на свинях.

З того часу Ілон Маск постійно обіцяв, що незабаром імпланти почнуть встановлювати людям, однак переносив ці терміни. У лютому 2021 року він написав у Twitter, що компанія співпрацює з FDA, щоб просувати «випробування на людях пізніше цього року». Приблизно через десять місяців терміни перенеслися на «наступний рік».

