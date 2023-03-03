«Це людський мозок, а не автомобіль». Регулятори відхилили заявку Ілона Маска щодо тестування чипів Neuralink на людях

Ілон Маск неодноразово обіцяв, що Neuralink «скоро» розпочне тестувати власний інтерфейс «мозок-комп’ютер» на людях, однак про відмову регуляторів ніколи не згадував.

За даними Reuters, Neuralink подала заявку до Управління з продовольства і медикаментів США (FDA) на початку 2022 року. Регулятори виявили десятки проблем в технології, а бажання Маска вживляти літієві батареї в тіло людей їх налякало.

Ексспівробітник FDA Віктор Краутгамер, який пропрацював понад 30 років як в.о. директора офісу, що розглядає запити на випробування мозкових імплантатів на людях, натякнув на одне з зауважень. Мовляв, крихітні дроти пристрою можуть мігрувати до інших областей мозку та викликати запалення, порушувати важливі функції мозку та розривати кровоносні судини.

«Нитки можуть зашкодити, тому що мозок дуже м’який і дуже ніжний», — сказав Краутгамер.

Попри відмову FDA, десь за рік Ілон Маск знову заявив, що випробування чипів на людях розпочнуться «за кілька місяців». Співробітники неодноразово заявляли, що в лабораторіях Neuralink досить напружена атмосфера і на них тиснуть, щоб прискорити процес.

«Він не може зрозуміти, що це не автомобіль. Це мозок людини. Це не іграшка», — сказав один зі співробітників.

У 2019 році Маск повідомив, що Neuralink вживила імплант у голову мавпі, яка після цього «змогла керувати комп’ютером». Відтоді компанія регулярно публікує відео, на яких мавпи нібито грають у відеоігри чи друкують текст Також технологія випробовувалась на свинях.

З того часу Ілон Маск постійно обіцяв, що незабаром імпланти почнуть встановлювати людям, однак переносив ці терміни. У лютому 2021 року він написав у Twitter, що компанія співпрацює з FDA, щоб просувати «випробування на людях пізніше цього року». Приблизно через десять місяців терміни перенеслися на «наступний рік».

Neuralink is working super hard to ensure implant safety & is in close communication with the FDA. If things go well, we might be able to do initial human trials later this year. — Elon Musk (@elonmusk) February 1, 2021

Нарешті, у грудні Маск пообіцяв, що до випробувань на людях залишилося лише «шість місяців», однак про відмову FDA не повідомив (хоча технічно приватна компанія не зобов’язана цього робити).

За даними Reuters, лише 2/3 перших заявок отримують схвалення FDA. Маск, як генеральний директор Tesla та SpaceX неодноразово стикався з регуляторами, яких він здебільшого вважає перешкодою, оскільки звик «йти напролом».

«Усі в індустрії казали: «Боже мій, вони зіткнуться просто з цегляною стіною». Neuralink, схоже, не має знань та досвіду, необхідних для виведення цього продукту на ринок найближчим часом», — сказав Reuters Кіп Людвіг, колишній директор програми з нейроінженерії в Національному інституті здоров’я США (NIH).

Нині Neuralink запланувала провести більше випробувань на тваринах, щоб заспокоїти FDA. Уряд США вже розслідував поводження компанії з піддослідними — деякі співробітники та зоозахисники були стурбовані тим, що компанія прискорює досліди, чим «спричиняє страждання або загибель свиней, овець та мавп».

Минулого місяця діяльність компанії почало розслідувати Міністерство транспорту США з приводу нелегального транспортування пристроїв з патогенними мікроорганізмами Згідно зі звинуваченням, Neuralink створює «серйозний ризик для громадського здоров’я» — чипи можуть бути зараженими стійкими до антибіотиків стафілококами, вірусом герпесу B та іншими патогенами. Ймовірно, співробітники «ненадійно упаковували та транспортували» ці матеріали, оскільки не пройшли навчання з техніки безпеки, як того вимагає закон.

Цікаво, що стартап Synchron, який фінансується Біллом Гейтсом та Джеффом Безосом, наприкінці 2022 року вже отримав дозвіл на проведення досліджень на людях. Перші випробування мають довести, що технологія безпечна для використання на людях та передбачають імплантування технології Synchron щонайменше 6 пацієнтам. У той час як конкуренти в галузі вживлюють пристрої за допомогою операції на відкритому мозку, цей стартап покладається на менш інвазивний підхід, який базується на ендоваскулярних методах (введення імплантів через кровоносні судини).