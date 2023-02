Стартап Synchron розробив безпечний інтерфейс для спілкування «силою думки» — його вживляють в мозок через кровоносні судини

Технологія стартапу Synchron може змінити повсякденне життя паралізованих людей — які разом з вживленим імплантом отримають можливість керувати курсором комп’ютера чи пристроями для розумного дому за допомогою «сили думки».

Подібні імпланти вже успішно вживили та тестують на трьох пацієнтах у США та чотирьох в Австралії.

Стартап Synchron, заснований у 2012 році, також є частиною індустрії, яка займається створенням інтерфейсів «мозок-комп’ютер» або BCI (Brain Computer Interface). BCI — це система, яка розшифровує сигнали мозку та перетворює їх на команди для зовнішніх пристроїв. У грудні Synchron оголосила про раунд фінансування в розмірі $75 мільйонів доларів, який включав інвестиції від Microsoft (співзасновник Білл Гейтс) і Amazon (засновник Джефф Безос).

У серпні 2020 року Управління з продовольства і медикаментів США (FDA) присвоїло продукту Synchron назву «Breakthrough Device» — нею позначають медичні пристрої, що можуть забезпечувати покращене лікування виснажливих або небезпечних для життя станів. Наступного року Synchron стала першою компанією, яка отримала від управління дозвіл на використання пристроїв під час дослідів на людях.

Перші випробування мають довести, що технологія безпечна для використання на людях та передбачають імплантування BCI від Synchron щонайменше 6 пацієнтам. У той час як конкуренти в галузі вживлюють пристрої за допомогою операції на відкритому мозку, цей стартап покладається на менш інвазивний підхід, який базується на ендоваскулярних методах (введення імплантів через кровоносні судини).

Stentrode — стент Synchron, оснащений крихітними датчиками — вводиться у велику вену, яка знаходиться поруч із моторною корою. Він підключений до спеціальної антени, яка знаходиться під шкірою в грудній клітці пацієнта та збирає необроблені дані мозку, які згодом надсилає на зовнішні пристрої.

Старший директор нейронаук у Synchron Пітер Ю каже, що оскільки пристрій не вставляється безпосередньо в тканину мозку, якість сигналу не надто ідеальна. Але менш інвазивний характер процедури робить її більш доступною, хоча приблизна вартість поки не називається.

Пацієнтам із важким паралічем або дегенеративними захворюваннями, такими як бічний аміотрофічний склероз (БАС), технологія може допомогти спілкуватися з друзями, сім’єю та зовнішнім світом через соцмережі або звичайні текстові повідомлення. Люди також зможуть робити елементарні речі, як от купувати онлайн, керувати фінансами тощо.

У грудні 2021 року CEO Synchron Том Окслі передав власний обліковий запис у Twitter Філіппу О’Кіфу — пацієнту, хворому на БАС, який насилу рухає руками. Філіппу імплантували BCI Synchron близько 20 місяців тому, а згодом він зміг надрукувати силою думки коротку публікацію у соцмережі.

my hope is that I’m paving the way for people to tweet through thoughts phil

— Thomas Oxley (@tomoxl) December 23, 2021