Без дезінфекції та герметизації. Neuralink звинуватили у недбалому транспортуванні заражених чипів, вилучених з мозку мавп

Neuralink, компанію Ілона Маска, яка розробляє інвазійні інтерфейси мозок-комп’ютер, звинувачують у “небезпечному поводженні” з чипами, які імплантували, а потім вилучили з мозку мавп.

Міністерство транспорту США (USDOT) розслідує діяльність Neuralink з приводу нелегального транспортування пристроїв з патогенними мікроорганізмами. Раніше зоозахисники надіслали лист до USDOT з проханням звернути увагу на Neuralink, яка, ймовірно, “порушує закон про транспортування небезпечних матеріалів”, провести розслідування та оштрафувати компанію.

Мета Neuralink — розробити мозковий імплант, здатний керувати комп’ютером. Раніше компанія стикнулася з федеральним розслідуванням щодо жорстокого поводження з тваринами та поспішних експериментів, що призвели до смертей, після листа Комітету лікарів за відповідальну медицину (PCRM). Організація стверджувала, що Neuralink порушила Закон про добробут тварин у поводженні з тваринами, яких використовувала для тестування власної технології.

Згідно з новим звинуваченням, Neuralink створює “серйозний і постійний ризик для громадського здоров’я” через неправильне поводження з імплантатами, вилученими з мозку мавп. Чипи можуть бути зараженими стійкими до антибіотиків стафілококами, вірусом герпесу B та іншими патогенами. Ймовірно, співробітники Neuralink “ненадійно упаковували та транспортували” ці матеріали, оскільки не пройшли навчання з техніки безпеки, як того вимагає закон.

“Ми сприймаємо ці звинувачення дуже серйозно та проводимо розслідування, щоб переконатися, що Neuralink повністю відповідає федеральним нормам і захищає своїх працівників та населення від потенційно небезпечних патогенів”, — сказав представник USDOT.

У 2019 році Маск повідомив, що Neuralink імплантувала чип у голову мавпі, яка після цього “змогла керувати комп’ютером”. Відтоді компанія регулярно публікує відео, на яких мавпи нібито грають у відеоігри чи друкують текст “силою думки”. Також технологія випробовувалась на свинях.

Раніше Neuralink планувала встановити імпланти людям у 2020 році, а потім постійно переносила терміни. Повідомляється, що на дослідників вчиняли тиск для прискорення роботи, а вони таким чином ризикували завдати шкоди тваринам, з якими працюють у процесі. Тепер здається, що такий поспіх може поставити під загрозу здоров’я людей.

Раніше PCRM отримав повідомлення від колишнього партнера Neuralink, Каліфорнійського університету в Девісі. Співробітники закладу кажуть, що “неодноразово висловлювали занепокоєння” щодо транспортування вилучених пристроїв.

“Апаратні компоненти нейронного пристрою не герметизувались та не дезінфікувались перед транспортуванням, а це небезпека для будь-кого, хто контактував з пристроєм”, — йдеться в одному з електронних листів, надісланому ще в березні 2019 року.

Neuralink припинила відносини з партнером у 2020 році через “повільний прогрес тестувань на тваринах”, повідомляє Reuters.

Джерело: The Verge, Reuters