Samsung Galaxy Fold7 «засвітився» на фото — нові деталі та характеристики

Samsung Galaxy Fold7 став легшим і компактнішим

Складані смартфони вже давно перестали бути чимось дивним, але кожне нове покоління викликає чимало інтересу. Напередодні великої презентації Samsung Galaxy Unpacked, що відбудеться 9 липня, у мережу потрапили «живі» фото нового Galaxy Fold7. І хоча Samsung поки мовчить, знімки вже дозволяють уявити, чого чекати від цього складаного флагмана.

На фото з витоку можна побачити Galaxy Fold7 у новому насиченому кольорі Blue Shadow. Модуль камери зовні нагадує той, що був у Fold6, але тепер камери обрамлені металевими кільцями, а спалах перемістився нижче. Це не революція, але точно приємна естетична еволюція.

Корпус смартфона став тоншим — лише 4,2 мм у розгорнутому вигляді та 8,9 мм у складеному. Вага теж зменшилася: 215 грамів, що на 24 грами менше, ніж у Fold6. Це навіть кращі показники, ніж обіцяли попередні витоки. Для складаного гаджета це суттєво, особливо якщо користувач довго тримає його в руці. За параметрами товщини та ваги майбутній складаний смартфон Samsung наздогнав новий Honor Magic V5.

Очікується, що основний дисплей Fold7 матиме діагональ 8,2 дюйма, а зовнішній — 6,5 дюйма з витягнутим співвідношенням сторін 21:9. Працюватиме новинка на потужному чипі Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Різноманітні конфігурації запропонують до 16 ГБ оперативної пам’яті й до 1 ТБ сховища. Акумулятор матиме місткість 4400 мА·год, а потужність швидкої зарядки становитиме 25 Вт. За цими параметрами пристрій суттєво поступається Honor Magic V5.

Як очікується, Galaxy Fold7 відразу отримає версію One UI 8 на базі Android 16 — тобто найновіше програмне забезпечення з першого дня.

Що ж, до офіційної прем’єри залишилось зовсім трохи. Наскільки ці витоки відповідають реальному стану речей, ми дізнаємося вже за тиждень.

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Джерело: gsmarena