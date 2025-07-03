Автопілот Tesla завіз людей під поїзд — родина ледь встигла вийти

Скриншот WFMZ

Розділ Авто виходить за підтримки ?

Американська родина з трьох людей встигла вийти з салону Tesla перед тим, як залізницею пронісся поїзд і зачепив авто.

Як повідомляє телекомпанія WFMZ з Пенсільванії, США, люди були змушені вийти зі своєї Tesla після того, як автомобіль у режимі автономного водіння вирішив повернути ліворуч — на залізничну колію. За словами Джареда Реншоу, комісара пожежної безпеки округу Західний Беркс у Південно-Східній Пенсильванії, автомобіль був у режимі «автономного керування», коли вирішив проїхатися залізничною колією. Ймовірно, йдеться про режим «повного автономного керування» (FSD).

Через кілька хвилин після того, як пасажири покинули машину, поїзд промчав сусідньою колією поряд з Tesla. Власникам авто дуже пощастило, оскільки поїзд лише розбив бічне дзеркало, а самі вони не постраждали.

Цікавою була евакуація автівки з залізничних рейок. Попри незначні пошкодження, Tesla довелося підіймати за допомогою крана через побоювання, що спроба відкотити його може пошкодити легкозаймистий літій-іонний акумулятор. Таке пошкодження може призвести до виникнення надзвичайно гарячого полум’я, для гасіння якого знадобляться величезні обсяги води.

«У нас були аварії за участю автомобілів Tesla, але ніхто раніше не повідомив нам, що транспортний засіб був у режимі автономного керування, коли це сталося», — каже керівник пожежників.

Займання акумулятора — найбільший ризик під час зіткнень електромобілів. Ситуації, у яких власник звичайного авто отримав би несмертельні фізичні ушкодження, може перетворитися на «крематорій» для водія та пасажирів Tesla. Крім того, такі пожежі дійсно надзвичайно важко загасити.

Розділ Авто виходить за підтримки ?

Купуєте вживане авто? Введіть VIN-код на carVertical, і за лічені секунди ви отримаєте зрозумілий звіт про історію, сформований на основі 900+ надійних джерел — національних реєстрів, страхових компаній та поліції. Виявляйте приховані пошкодження, скручування пробігу та зміни власників ще до купівлі, щоб упевнено торгуватися (або відмовитися від угоди). Отримайте знижку 20% за промокодом ITCUA.