Поліція розмістила фото доказів, спотворене ШІ — спочатку заперечувала, а потім вибачалася

Початкове змінене фото (зліва) та оригінал (справа) / Facebook

Поліція Вестбрука, штат Мен, США, розмістив фото доказів, вилучених у справі про розповсюдження наркотиків. Але без ШІ не обійшлося.

Як повідомляє видання WMTW з Портленда, штат Мен (недоступно з України, потрібний VPN), поліції передмістя Вестбрук довелося перепрошувати не лише за змінене штучним інтелектом фото, але й за неправдиві пояснення цього факту.

Початково правоохоронці оприлюднили змінену фотографію на своїй сторінці у Facebook о у неділю, 29 червня. Фото було частиною допису, що інформував громадськість про арешт у справі про наркотики, здійснений у вівторок, 24 червня. У вівторок 1 липня поліція опублікувала ще один пост у Facebook. У ньому йшлося, що департамент отримав кілька телефонних дзвінків та повідомлень від людей, які хотіли дізнатися, чому в недільній публікації було використано фото, створене штучним інтелектом.

«Ми хочемо прояснити ситуацію — це НЕ фото, створене штучним інтелектом. Те, що ви бачите, — було вилучено офіцерами під час арештів. Дивне пакування містить тарабарщину або іноземну мову? Так. Але це те, що було знайдено та вилучено офіцерами. Пакування, найімовірніше, іноземне, і цілком можливо, що той, хто його виготовив, використав штучний інтелект, щоб створити явно підроблене пакування. Те, що ми вилучали, не є рідкістю для нас під час арештів за наркотики. Незаконні наркотичні речовини та пов’язані з ними атрибути виготовляються та продаються незаконним способом. Це не те саме, що піти в магазин зі знаною репутацією та придбати товари у відомого виробника. Запевняємо вас, що поліція Вестбрука не створює і ніколи не створюватиме фотографії за допомогою штучного інтелекту, щоб зобразити вилучені докази».

Але початковий та наступний пост були видалені зі сторінки відділку у Facebook вже у вівторок вдень. Поліція визнала, що початкова фотографія справді була змінена. Департамент також оприлюднив оригінальну фотографію вилучених наркотиків, яку зробив офіцер, причетний до операції.

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

За словами поліції, офіцер хотів додати нашивку відділу до фотографії, щоб ідентифікувати відділок, що здійснив арешт. Він використав Photoshop, щоб вставити нашивку на зображення, а потім поділився цим зображенням з одним з адміністраторів відділку у Facebook, який опублікував фото. Однак капітан поліції Вестбрука Стів Голдберг розповів, що офіцер використав ChatGPT.

«Ніхто не знав, що коли програма додала нашивку, вона змінила пакування та деякі інші деталі на фотографії. Ніхто з нас цього не помітив і не усвідомив. Ми перепрошуємо за цей недогляд. Ми ніколи не мали наміру змінювати зображення доказів. Ми ніколи не усвідомлювали, що використання програми Photoshop для додавання нашого логотипа так суттєво змінить фотографію».

Департамент поліції Вестбрука заявив, що вважає цей інцидент цінним уроком. Змінене зображення відвертало увагу від змісту повідомлення, яке хотіла донести поліція, а саме про те, що небезпечні наркотики були вилучені.